Cruzeiro x URT. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e URT entram em campo nesta quarta-feira, 26 de janeiro,às 17h pela 1ª rodada do Campeonato Mineiro 2022. A Raposa vem cheia de mudanças no elenco e deve ter algumas novidades para o seu torcedor. Ainda mais depois de conseguir registrar oito, dos 11 reforços contratados no BID, da CBF. O lateral-direito Gabriel Dias, o zagueiro Mateus Silva, os volantes Filipe Machado e William Oliveira, o meia João Paulo e os atacantes Edu, Vitor Leque e Waguininho podem entrar em campo diante do Trovão Azul. Maicon, com Covid-19, terá sua inscrição no BID feita duranta a semana. Sidnei, Rafael Cabral e o técnico Paulo Pezzolano não podem estar em campo, pois a documentação internacional não conseguiu chegar a tempo na CBF e na FMF. O treinador estará no estádio, mas não deverá ficar no campo de jogo com o elenco. Ele vai se comunicar com os outros membros da comissão técnica por rádio. Na URT, o técnico Welligton Fajardo espera quebrar uma escrita diante da Raposa> a equipe de Patos de Minas nunca venceu a Raposa pelo Campeonato Mineiro. Apesar do Tabu, o Trovão Azul tentará campanha igual à de 2021, quando terminou em quinto lugar. O ano do time de Patos está cheio. Além do Estadual, terá pela frente Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO x URTData: 26 de janeiro 2022Horário: 17h(de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Ronei Cândido Alves Assistentes: Ricardo Junio dos Santos e Celso Luiz da SilvaOnde assistir: O Tempo Sports Onde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM