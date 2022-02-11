Cruzeiro x Uberlândia tem dia e horário alterados pela FMF

A partida entre Cruzeiro x Uberlândia foi alterada pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O duelo, marcado inicalmente para o dia 16 de fevereiro, às 21h, no Mineirão, teve local e data modficados para quinta-feira, 17, no Independência, às 20h.

A FMF enviou um comunicado afirmando que a "alteração teve autorização expressa do Departamento Médico do Cruzeiro Esporte Clube, levando-se em consideração o intervalo de horas até a partida válida pela oitava rodada".Todavia, o time celeste também fez uma opção esportiva e financeira para jgar no Horto. O Paulo Pezzolano e sua comissão técnica querem mais tempo para trabalhar com o time que será titular, pois no jogo contra o Tombense, neste sábado, 12, a Raposa irá utilizar um time misto.

O segundo motivo para mudar de estádio está na questão financeira. Jogar no Independência tem menos custos para o Cruzeiro em relação ao Mineirão., já que a expectativa de público que a Raposa tem para o jogo contra o Uberlândia é de uma presença menor de pessoas no estádio do que se fosse atuar no Gigante da Pampulha.

Será o segundo jogo do Cruzeiro no Independência. Na estreiado Estadual, o time azul derrotou a URT por 3 a 0, para um público de 7 413 presentes, com 6397 R$ 5 mil.