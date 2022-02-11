Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro x Uberlândia tem dia e horário alterados pela FMF

O duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro deixará de ser no Mineirão e será jogado no Independência...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 16:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 16:55
A partida entre Cruzeiro x Uberlândia foi alterada pela Federação Mineira de Futebol (FMF). O duelo, marcado inicalmente para o dia 16 de fevereiro, às 21h, no Mineirão, teve local e data modficados para quinta-feira, 17, no Independência, às 20h.
A FMF enviou um comunicado afirmando que a "alteração teve autorização expressa do Departamento Médico do Cruzeiro Esporte Clube, levando-se em consideração o intervalo de horas até a partida válida pela oitava rodada".Todavia, o time celeste também fez uma opção esportiva e financeira para jgar no Horto. O Paulo Pezzolano e sua comissão técnica querem mais tempo para trabalhar com o time que será titular, pois no jogo contra o Tombense, neste sábado, 12, a Raposa irá utilizar um time misto.
O segundo motivo para mudar de estádio está na questão financeira. Jogar no Independência tem menos custos para o Cruzeiro em relação ao Mineirão., já que a expectativa de público que a Raposa tem para o jogo contra o Uberlândia é de uma presença menor de pessoas no estádio do que se fosse atuar no Gigante da Pampulha.
Será o segundo jogo do Cruzeiro no Independência. Na estreiado Estadual, o time azul derrotou a URT por 3 a 0, para um público de 7 413 presentes, com 6397 R$ 5 mil.
Crédito: AidaparaoestádiodoHortotambémtemmotivosfinanceiros,poisémaisemcontaatuarládoquenoMineirão-(GustavoAleixo/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados