Cruzeiro x Uberlândia. Onde ver, palpites e prováveis times

Crédito: A Raposa fez o suficiente para vencer o Patrocinense na semifinal e agora decide do título contra o Uberlândia, que conha com uma vaga direta na Copa do Brasil-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro entra em campo contra o Uberlândia nesta quarta-feira, 5 de agosto, para decidir o Troféu Inconfidência, competição criada pela FMF para os times que ficaram entre o quinto ao oitavo lugar e não avançaram às semifinais do Campeonato Mineiro. O duelo será no Mineirão, às 19h.

O torneio tem pesos diferentes para os dois times. Enquanto a Raposa deverá colocar um time misto, focando na estreia da Série B, sábado, diante do Botafogo-SP, também no Gigante da Pampulha, a equipe do Triângulo Mineiro, comandada por Luizinho Lopes, dá muito valor ao troféu que pode dar uma vaga na Copa do Brasil de 2021, se a Federação Mineira conseguir outra vaga para Minas Gerais no mata-mata nacional.

Enderson Moreira já sinalizou que fará mais testes com o jovem elenco, para dar rodagem. Porém, o time azul terá de se impor no duelo, pois um revés poderá aumentar a pressão à equipe, que ficou de fora do grupo dos quatro primeiros colocados no Mineiro pela primeira vez em 62 anos.

O risco de um “pequeno vexame” existe, pois se houver empate, a decisão do Inconfidência será nos pênaltis, manchando ainda mais a campanha da Raposa no Campeonato Mineiro deste ano. Em uma semana recheada de contratempos financeiros fora dos gramados, sofrer uma derrota em casa para o Uberlândia, poderá aumentar o calvário celeste em 2020.

FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x UBERLÂNDIAData-hora: 5 de agosto de 2020, às 19h(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva Assistentes: Leonardo Henrique Pereira e Magno Arantes LimaOnde acompanhar: SporTV, Premiere, Rádio Itatiaia-95.7 e Rádio Super FM-91.7 Cruzeiro: Lucas França; Arthur, Marllon, Ramon e João Lucas; Adriano e Filipe Machado; Welinton, Claudinho e Judivan; Roberson. Técnico: Enderson Moreira Uberlândia: Diego; Cesinha, Tayron, Plínio e Wando; Leandro Salino, Eric, e Eder Luis; Luizinho, Wandinho e Felipe Alves.Técnico: Luizinho Lopes