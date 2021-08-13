Cruzeiro x Sampaio Corrêa. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Após um frustrante empate com o Vitória-BA em casa na rodada passada da Série B por 2 a 2, o Cruzeiro terá nova chance de atuar em seus domínios para conseguir os três pontos. A Raposa encarar o Sampaio Corrêa neste sábado, 14 de agosto, às 16h30, pel 18ª rodada do campeonato, no Independência. O time azul está com 17 pontos, na 15ª posição e busca reduzir a distância para equipes como o Sampaio, quarto na tabela, com 29 pontos e dentro do G4 da competição. A Raposa não contará com Marcinho, contaminado por Covid-19, que ficará pelo menos duas semanas longe da equipe. Bruno José está suspenso. Luxemburgo relacionou pela primeira vez o zagueiro/lateral Joseph e o meia Marco Antônio. No Sampaio, Zé Mário deve voltar na lateral esquerda e Márcio Araújo e Mauro Silva lutam por uma vaga na equipe comandada por Felipe Surian. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X SAMPAIO CORRÊAData: 14 de agosto de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Independência, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores (Ambos do RN)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Norberto, Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Adriano), Rômulo (Adriano) e Rafael Sobis. Desfalques: Rhodolfo, Lucas Ventura e Cáceres (lesionados), Bruno José (suspenso), Ariel Cabral (desgaste muscular), Marcinho (Covid-19) SAMPAIO CORRÊA (Técnico:Felipe Surian)Luiz Daniel; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mario; Betinho, Marcio Araújo (Mauro Silva) e Eloir; Nádson, Jean Silva e Ciel. Desfalques: Ferreira (suspenso)