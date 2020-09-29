Cruzeiro x Ponte Preta. Onde seguir, palpites e prováveis times

Crédito: O time celeste foi derrotado em casa pelo Avaí e figura no Z4 da competição-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de setembro, às 19h15, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B. O time mineiro está na 17ª posição, com oito pontos,e enquanto a Ponte é a terceira, com 21, brigando pelo acesso à primeira divisão neste momento.

A Raposa vem de mais uma derrota em casa, para o Avaí, aumentando sua crise e precisa dar uma resposta para deixar o Z4 da competição. A Ponte quer se aproximar da liderança.

Ney Franco pode colocar novidades na equipe. Os atacantes Sassá e Zé Eduardo devem ser relacionados para dar mais opções ofensivas à equipe, que sofre muito para criar jogadas de ataque.