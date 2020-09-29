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futebol

Cruzeiro x Ponte Preta. Onde seguir, palpites e prováveis times

A Raposa encara a Macaca, que está no G4, precisando dar uma resposta em campo para deixar a zona do rebaixamento...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 16:00
Crédito: O time celeste foi derrotado em casa pelo Avaí e figura no Z4 da competição-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de setembro, às 19h15, no Mineirão, pela 12ª rodada do Brasileiro da Série B. O time mineiro está na 17ª posição, com oito pontos,e enquanto a Ponte é a terceira, com 21, brigando pelo acesso à primeira divisão neste momento.
A Raposa vem de mais uma derrota em casa, para o Avaí, aumentando sua crise e precisa dar uma resposta para deixar o Z4 da competição. A Ponte quer se aproximar da liderança.
Ney Franco pode colocar novidades na equipe. Os atacantes Sassá e Zé Eduardo devem ser relacionados para dar mais opções ofensivas à equipe, que sofre muito para criar jogadas de ataque.
O time campineiro venceu venceu o Confiança em casa e se credencia a cada rodada pela briga ao acesso à elite nacional de 2021. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x PONTE PRETAData-Horário: 30 de setembro, às 19h15Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)Assistentes:Pedro Jorge Santos de Araújo(AL) e Wagner José da Silva(AL)Onde seguir: Tempo Real LANCE, SporTV(menos para MG), Premiere, Itatiaia-95,7 FM e Super FM 91,7 fm Cruzeiro: Fábio; Daniel Guedes(Rafael Luiz) Manoel(Léo), Cacá e Matheus Pereira; Jadsom, Filipe Machado, Maurício(Marquinhos Gabriel); Arthur Caike, Marcelo Moreno(Sassá) e Airton(Zé Eduardo). Técnico: Ney Franco Ponte Preta: Ivan, Apodi, Wellington Carvalho, Alisson e Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Oyama e João Paulo; Moisés, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto. Técnico: Brigatti Palpites: a Ponte é favorita para 60% da redação, enquanto 20% creem na Raposa e outros 20% no empate.

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