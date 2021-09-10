Cruzeiro x Ponte Preta. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Ponte Preta entram em campo neste sábado, 11 de setembro, às 11h, na Arena do Jacaré, pela 23ª rodada da Série B. O time mineiro está à frente da Macaca na classificação, ocupando a 14ª posição, com 26 pontos, um a mais do que os paulistas, 15º, com 25. Logo, o duelo é uma luta direta para não cair na classificação e ainda ficar longe do Z4, além de tentar se aproximar dos times da primeira parte da tabela. Raposa e Macaca estão a 12 e 13 pontos respectivamente de distância do quarto colocado, o Botafogo, no momento. Vanderlei Luxemburgo poderá repetir a escalação do empate diante do Goiás, ou fazer algumas mudanças na equipe, já que Marcelo Moreno voltou da seleção boliviana. Mas, pelo desgaste da viagem, não deve começar jogando. Thiago deve ser o comandante de ataque no lugar de Rafael Sobis. Já Gilson Kleina, que não ficará no banco de reservas por estar suspenso, tem três problemas certos para montar o time que enfrenta o Cruzeiro em Minas. Rodrigão, com uma virose, não joga. João Véras deve entrar em seu lugar. Marcelo Hermes entra no lugar de Rafael Santos, que será desfalque por força contratual, pois está emprestado pelo Cruzeiro. Por fim, Léo Naldi não está em condições de atuar por uma lesão no tornozelo direito. Outro rival das duas equipes será o forte calor em Minas Gerais. Na hora da partida, a previsão do tempo é de temperaturas acima dos 30 graus, o que deve impactar diretamente na qualidade do jogo. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x PONTE PRETAData: 11 de setembro de 2021Horário: 11h de Brasília)Local: Arena do Jacaré, Sete Lagoas (MG)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RS)Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Gabriel Conti Viana (ambos do RJ)VAR: Adriano Milczvski (PR)Onde assistir: PremiereOnde acompanhar: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Cáceres, Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Rômulo, Adriano e Giovanni (Claudinho); Bruno José (Marcinho), Wellington Nem e Thiago (Rafael Sobis). Desfalques: Norberto (lesionado), Ariel Cabral ( em transição física), Jean Victor ( em transição física) PONTE PRETA (Técnicos: Sandro Forner e Fabiano Xhá.)​Ivan, Felipe Albuquerque, Ednei, Cleylton e Marcelo Hermes; André Luiz, Marcos Júnior e Fessin; Richard, Moisés e João Veras. Desfalques: Gilson Kleina-Técnico (suspenso), Rodrigão (virose), Rafael Santos (não joga por força contratual) e Leo Naldi (lesionado)