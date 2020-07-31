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Cruzeiro x Patrocinense. Onde ver, palpites e prováveis times

A Raposa entra em campo pelo Troféu Inconfidência, torneio de consolação para os clubes que não se classificaram às semifinais do Estadual...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:25

LanceNet

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Publicado em 

31 jul 2020 às 20:25
Crédito: O Cruzeiro tenta se recuperar a eliminação do Estadual ao perder a vaga para a Caldense, mesmo vencendo a Veterana na rodada final da fase de classificação(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro entra em campo neste sábado, 1ª de agosto, contra o Patrocinense, às 14h30, no Mineirão, pelo Troféu Inconfidência, torneio criado pela FMF para manter os clubes em atividade após o fim da primeira fase da competição, caso não tenham se classificado às semifinais do Estadual.
O Troféu Inconfidência não estava nos planos do Cruzeiro, pela óbvia decepção de querer estar no G4 do Mineiro, mas também porque o clube tentou não jogar o mini-torneio. Porém, por força de regulamento a Raposa terá de disputar o jogo semifinal e se avançar, a final no dia 5 de agosto.
Com esse cenário, o técnico Enderson Moreira, poderá aproveitar o jogo com o Patrocinense para trabalhar mais o time e dar ritmo de jogo. O Cruzeiro jogou apenas duas vezes desde que o futebol voltou.
O outro jogo do Inconfidência será entre Uberlândia e Boa Esporte, domingo, 2, no Parque do Sabiá, na cidade do Triângulo Mineiro.
Após o compromisso estadual, o time celeste entra em campo pelo seu grande objetivo no sábado, 8 de agosto, contra o Botafogo-SP, na estreia do Brasileiro da Série B. FICHA TÉCNICA​​CRUZEIRO x PATROCINENSEData-hora: 1º de agosto de 2020, às 14h30(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: André Luiz SkettinoAssistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Marcyano da Silva VicenteOnde acompanhar: Premiere, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91.7
Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Marllon, Cacá e Patrick Brey; Ariel Cabral e Jadsom; Stênio,Régis e Maurício; Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira
Patrocinense: Thiago Passos, Emerson,Fernando Teixeira, Nilo,Pedro Rosa, Wisley, Thiago Lima, Magalhães, Danielzinho, Rafael Gladiador, Victor Rafael e Henrique Técnico: Milagres
Palpites: A Raposa tem amplo favoritismo no confronto, contando com 75% das apostas da redação. Outros 15% acham que vai da empate e apenas 10%, que o Patrocinense fará uma surpresa no Mineirão.

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