Cruzeiro x Patrocinense. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O Cruzeiro encara o Patrocinense neste domingo, 25 de abril, às 16h, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro. O duelo é decisivo para a Raposa, que precisa vencer para avançar às semifinais da competição. A equipe está na terceira colocação, com 17 pontos, mas tem como ameaças à vaga nos mata-mata Tombense, URT, Pouso Alegre e Caldense. Por isso, mesmo estando à frente na classificação, o time celeste não quer dar “sopa para o azar”. A missão poderá ser menos complicada, pois o Patrocinense, com 10 pontos, na 10ª posição, sem risco de queda, muito menos de se classificar às semifinais. O técnico Felipe Conceição não terá Rafael Sobis, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Marco Antônio, este por opção do treinador. William Pottker volta de suspensão e foi apenas advertido no julgamento pela confusão com Hulk, no clássico contra o Atlético-MG. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X PATROCINENSE Data: 25 de abril de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local:Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Igor Junio BenevenutoAssistentes: Guilherme Dias Camilo e Marcus Vinicius GomesOnde assistir: Globo Minas, SporTV, PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)
Fábio; Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Rômulo; Airton, Bruno José e William Pottker
Desfalques: Rafael Sobis (suspenso) e Marco Antônio(opção do técnico) PATROCINENSE (Técnico: Rogério Henrique)Edson; Cesinha, Alisson, Breno e Jhonathan Moc; Wisley, Maycon Lucas e Íkaro; Giba, Jeam e Jean Carlos. Desfalques: Ferrugem(suspenso)