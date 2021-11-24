Cruzeiro x Náutico. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Na prática, o jogo entre Cruzeiro e Náutico, pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão, não vale nada em termos de campeonato para os dois times, que não tem risco de queda, muito menos de acesso. O duelo, nesta quinta-feira, 25 de novembro, às 20h, no Mineirão. Todavia, será um jogo emocional para o torcedor celeste, que vai lotar o estádio, com mais de 60 mil presentes. Eles verão o time pela última vez no ano, sonhando com um 2022 melhor do que a péssima campanha deste ano, em que pela segunda vez seguida não conseguiu o acesso à Série A. Outro componente emocional será a despedida de Rafael Sobis do futebol e Ariel Cabral do clube. A torcida azul também quer mostrar sua força ao lotar o Mineirão e ficar perto do recorde de público no estádio, que hoje é do rival Atlético-MG, com quase 62 mi presentes. No campo, poucas novidades, pois Vanderlei Luxemburgo não contará com Vitor Leque e Thiago, suspensos, e Keké, lesionado. O restante do time será parecido com o que empatou com o Sampaio Corrêa. Já o Timbu vários jogadores até deixaram o clube e Hélio dos Anjos colocará um time misto em campo diante da Raposa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X NÁUTICOData: 20 de novembro 2021Horário: 20h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Cruzeiro (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)