Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro x Náutico. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O último jogo do ano da Raposa vai ter casa cheia, despedida de Rafael Sobis e Ariel Cabral e um efeito emocional na torcida, que deseja ter uma boa lembrança do time em 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:11

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:11

Na prática, o jogo entre Cruzeiro e Náutico, pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão, não vale nada em termos de campeonato para os dois times, que não tem risco de queda, muito menos de acesso. O duelo, nesta quinta-feira, 25 de novembro, às 20h, no Mineirão. Todavia, será um jogo emocional para o torcedor celeste, que vai lotar o estádio, com mais de 60 mil presentes. Eles verão o time pela última vez no ano, sonhando com um 2022 melhor do que a péssima campanha deste ano, em que pela segunda vez seguida não conseguiu o acesso à Série A. Outro componente emocional será a despedida de Rafael Sobis do futebol e Ariel Cabral do clube. A torcida azul também quer mostrar sua força ao lotar o Mineirão e ficar perto do recorde de público no estádio, que hoje é do rival Atlético-MG, com quase 62 mi presentes. No campo, poucas novidades, pois Vanderlei Luxemburgo não contará com Vitor Leque e Thiago, suspensos, e Keké, lesionado. O restante do time será parecido com o que empatou com o Sampaio Corrêa. Já o Timbu vários jogadores até deixaram o clube e Hélio dos Anjos colocará um time misto em campo diante da Raposa. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X NÁUTICOData: 20 de novembro 2021Horário: 20h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: Premiere e SporTVOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM Cruzeiro (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Rômulo (Noberto,), Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni (Marco Antônio); Marcelo Moreno, Claudinho(Vitor Roque) e Welligton Nem Desfalques: Thiago e Vitor Leque (suspensos), Keké (lesionado) NAÚTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)
Anderson; Hereda, Rafael Ribeiro, Carlão e Júnior Tavares (Guilherme Nunes); Djavan, Matheus Trindade Juninho Carpina; Thássio, Álvaro e Murillo. Desfalques: nenhum
Crédito: AChinaAzulvailotaroMineirãocontra Timbueprometemuitafestanoúltimojogodotimeem2021-(Divulgação/Cruzeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados