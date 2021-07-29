Cruzeiro x Londrina. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de julho, às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com 12 pontos, na zona do rebaixamento. O time paranaense ocupa a 18ª posição, enquanto a Raposa está na 19ª colocação, por ser pior nos critérios de desempate. Raposa e Tubarão ainda não conseguiram uma sequência de resultados que os deixassem em uma situação melhor na competição e, por enquanto, a meta de ambos é lutar para não cair à Série C. O técnico Mozart Santos terá o retorno de Marcelo Moreno, que ficou de fora dos jogos contra Remo e Vila Nova-GO para resolver problemas particulares. Eles está entre os relacionados para o duelo desta sexta-feira. Rhodolfo, Raúl Cáceres e Lucas Ventura não jogam. Todos estão lesionados. No Londrina, Márcio Fernandes terá algumas mudanças na equipe. Lucas Costa pode retornar à zaga após suspensão e entrar no lugar de Augusto. Outra possível novidade é o lateral-esquerdo Luiz Henrique, também estava suspenso,que fica à disposição e disputa a posição com Felipe Vieira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X LONDRINA Data: 30 de julho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa (Ambos de GO)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)