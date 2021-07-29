AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Cruzeiro x Londrina. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O duelo desta sexta-feira no Mineirão, 30 de julho, será entre dois times que lutam para sair da zona do rebaixamento...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 19:34
Crédito: A Raposa vem de um frustrante empate com o Vila Nova-GO e tenta iniciar uma reação na Série B-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira, 30 de julho, às 21h30, no Mineirão, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com 12 pontos, na zona do rebaixamento. O time paranaense ocupa a 18ª posição, enquanto a Raposa está na 19ª colocação, por ser pior nos critérios de desempate. Raposa e Tubarão ainda não conseguiram uma sequência de resultados que os deixassem em uma situação melhor na competição e, por enquanto, a meta de ambos é lutar para não cair à Série C. O técnico Mozart Santos terá o retorno de Marcelo Moreno, que ficou de fora dos jogos contra Remo e Vila Nova-GO para resolver problemas particulares. Eles está entre os relacionados para o duelo desta sexta-feira. Rhodolfo, Raúl Cáceres e Lucas Ventura não jogam. Todos estão lesionados. No Londrina, Márcio Fernandes terá algumas mudanças na equipe. Lucas Costa pode retornar à zaga após suspensão e entrar no lugar de Augusto. Outra possível novidade é o lateral-esquerdo Luiz Henrique, também estava suspenso,que fica à disposição e disputa a posição com Felipe Vieira. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO X LONDRINA Data: 30 de julho de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa (Ambos de GO)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Super FM e Itatiaia FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)
Fábio; Norberto, Ramon, Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Flávio, Rômulo e Rafael Sobis; Bruno José e Marcelo Moreno. Desfalques: Rhodolfo, Lucas Ventura e Cáceres (lesionados)
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)​César; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Lucas Lourenço, Safira e Douglas Santos (Luiz Henrique) Desfalques: Mossoró, Salatiel ,Caprini e Victor Daniel (lesionados)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Roberto Barcelos Ferrante foi preso por injúria racial e ameaça
Sociólogo é preso por injúria racial e ameaça na Rua da Lama, em Vitória
Rihanna canta em show de Jay-Z
Jay-Z faz Rihanna subir ao palco em show, e artista brinca: 'Estou meio enferrujada'
Carreta tomba na BR 262 em Iúna
Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados