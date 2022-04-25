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futebol

Cruzeiro x Londrina: onde assistir, prováveis times e desfalques

Ainda em busca da segunda vitória na Série B, a Raposa encara o Tubarão em casa pela quarta rodada do campeonato...

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 15:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2022 às 15:20
O Cruzeiro volta a campo nesta terça-feira, às 21h30, contra o Londrina, no Mineirão, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa vem de um empate fora de casa diante do Tombense, enquanto o Tubarão também ficou na igualdade na última rodada, com o Novo Horizontino.
Confira a classificação da Série BA equipe mineira ocupa a 10ª posição, com quatro pontos, mesma pontuação dos paranaenses, que estão na sétima colocação por terem melhores critérios de desempate ante ao time azul.
Paulo Pezzolano não sabe se terá a volta de Edu, com problemas musculares. São dois jogos de ausência, o que tem feito a diferença para o time estrelado, que sente a falta do seu artilheiro.No Londrina, o técnico Adilson Batista não terá o goleiro Vitor Souza, com dores no joelho, mas poderá contar com Alan Ruschel, que esta apto a estrear pelo Tubarão.
CRUZEIRO X LONDRINAData: 26 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins e Lucio Beiersdorf Flor (ambos do RS)VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)Onde assistir: SporTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Zé Ivaldo (Eduardo Brock), Oliveira e Rafael Santos; Willian Oliveira, Neto Moura, João Paulo (Leonardo Pais) e Miticov (Adriano); Jajá, Luvannor(Daniel Júnior), e Rodolfo Desfalques: Fernando Canesin, Filipe Machado, Gabriel Brazão e Marco Antônio Dúvida: Edu(recuperação física) LONDRINA (Técnico: Adilson Batista)
Matheus Nogueira; Samuel Santos, Augusto, Saimon e Felipe Vieira; João Paulo, Jhonny Lucas, Marcinho (Alan Ruschel) e Eltinho; Caprini e Gabriel Santos. Desfalque: Vitor Souza(lesionado)
Crédito: Em2021,asduasequipesfizeramduelosequilibradospelasegundadivisãonacional(RicardoChicarelli/Londrina

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