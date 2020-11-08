Cruzeiro x Guarani. Onde ver, palpites e prováveis times

O Cruzeiro mal teve tempo de celebrar a boa vitória fora de casa contra o Botafogo-SP(1 a 0) na última sexta-feira, 6 de novembro, e já estará de volta a campo pela Série B. A Raposa encara o Guarani nesta segunda-feira, 9, às 20h, no Mineirão, pela 21ª rodada do campeonato. O Cruzeiro conseguiu ficar fora da zona do rebaixamento, mas os demais resultados da rodada colocaram o time mineiro na 16ª posição, com 23 pontos, enquanto o Bugre está em 14º com 24 tentos na classificação. Por ainda não ter descolado do z4, o técnico Felipão evitou excesso de euforia depois de derrotar o Botafogo, alegando que o perigo de rebaixamento ainda existe e, só estará tranquilo quando a Raposa marcar 45 pontos, se livrando da queda à Série C. Todavia, um triunfo em casa, seria o terceiro seguido e o sétimo jogo sem perder, pode dar ao Cruzeiro um salto na tabela, podendo terminar longe da “zona da degola” e mais perto dos 10 primeiros colocados da Série B. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x GUARANIData-Horário: 9 de novembro, às 20hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)Assistentes: Silbert Faria Sisquim e Thiago Rosa de Oliveira(Ambos do RJ)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, SporTV(menos para MG), Premiere, Itatiaia FM-95.7, Super FM-91,7 Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Régis, Airton, Pottker e Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari Guarani: Gabriel Mesquita, Pablo, Romércio, Wálber e Bidu (Eliel); Bruno Silva, Lucas Abreu (Giovanny), Murilo Rangel e Lucas Crispim; Renanzinho e Bruno Sávio. Técnico: Felipe Conceição Palpites: a Raposa, por jogar em casa é favorita para 30% da redação, enquanto o Bugre possui 25% de apostadores. O empate, com 45% é o resultado mais votado.