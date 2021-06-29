Cruzeiro x Guarani. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cruzeiro e Guarani se enfrentam nesta quarta-feira, 30 de junho,às 19h, no Mineirão, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro. O time mineiro tenta se recuperar da derrota para o CSA, fora de casa, e avançar na tabela de classificação. Já o Bugre também não teve uma boa sétima rodada, perdendo para o Coritiba no Couto Pereira, se distanciando do G4 do campeonato. O time de Campinas está na 9ª posição, com nove ponto, dois a mais do que a Raposa O técnico Mozart Santos já terá alguns dos novos reforços à disposição, como os laterais Norberto e Jean Victor, além do zagueiro Léo Santos. Rhodolfo, Wellington Nem ainda não estarão em campo pela equipe mineira. Rafael Sobis volta ao comando do ataque. No Guarani, o técnico Daniel Paulista terá as voltas de Andrigo, Allan Victor, Pablo, Matheus Souza, Bidu e Renanzinho. Carlão, Ian Carlo e Rafael Martins seguem no departamento médico e estão fora do jogo. Lucas França, emprestado pela Raposa, não poderá entrar em campo por força de contrato. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X GUARANIData: 30 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Rafael Martins de Sá(RJ)Assistentes:Daniel do Espirito Santo Parro e Thiago Rosa de Oliveira (ambos do RJ)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)