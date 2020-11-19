Cruzeiro x Figueirense. Onde seguir, palpites e prováveis times

O Cruzeiro volta a campo nesta sexta-feira, 20 de novembro, às 21h30, contra o Figueirense, pela 22ª rodada da Série B, no Mineirão. O time mineiro ficou 11 dias de folga e tentará colocar em prática o trabalho realizado por Luiz Felipe Scolari, que teve esse tempo maior com o grupo de atletas pela primeira vez desde que chegou. A equipe celeste está na 15ª posição, com 24 pontos e busca se aproximar dos times que estão nas 10 primeiras colocações do campeonato. No turno, o time azul venceu o Figueira por 1 a 0, gol de Maurício, que já deixou o clube. Pelos lados dos catarinenses, que demitiram Elano e contrataram Jorginho para o cargo de treinador, a luta é contra o rebaixamento. O time de Floripa ocupa a 18ª posição, com 19 pontos em 21 jogos, tendo muitas dificuldades em reagir na competição. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x FIGUEIRENSEData-Horário: 20 de novembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Jose Carlos Oliveira dos Santos(Ambos do BA)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para MG), Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7 Cruzeiro: Fábio, Raul Cáceres, Cacá, Manoel e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Régis, Airton, Rafael Sóbis e Marcelo Moreno. Técnico: Luiz Felipe Scolari Figueirense:Rodolfo Castro, Lucas Carvalho, Alemão, Vítor Mendes e Brunetti; Arouca, Matheus Neris, Elyeser, Léo Arthur, Everton Santos e Diego Gonçalves, Técnico: Jorginho Palpites: a Raposa é favorita para 45% da redação. Outros 30% apostam no empate e os 25% restantes no Figueirense.