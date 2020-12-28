Cruzeiro x Cuiabá. Onde seguir, palpites e prováveis times

O Cruzeiro pode ter a última chance de se manter com chances de acesso à Série A nesta terça-feira, 29 de dezembro, às 21h30, no Independência, pela 32º rodada do Brasileiro da Série B. A Raposa, com 40 pontos, em 11º, tenta superar o terceiro colocado, que está com 50 pontos na classificação . Caso empate, o Cruzeiro dará adeus ao sonho de conseguir subir para a primeira divisão. Felipão terá a volta de Fábio e Rafael Sóbis, que cumpriram suspensão automática no jogo contra a Ponte. Preta. Assim, o treinador celeste poderá colocar o que tem de melhor para buscar os três pontos que ainda poderão manter a equipe celeste na briga pelo acesso.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B ATUALIZADA FICHA TÉCNICA CRUZEIRO x CUIABÁData-Horário: 29 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Independência, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Thiago Luis Scarascati(SP)Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luís Marques (SP)Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Premiere, SporTV(menos para BH), Itatiaia-FM-95.7 e Super FM Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadsom, Adriano, e Filipe Machado(Giovanni); Airton, William Pottker e Rafael Sobis. Técnico: Luiz Felipe Scolari Cuiabá: João Carlos, Lucas Ramon, Kunde, Ednei e Romário; Anderson Conceição, Pierini, Rafael Goya, Felipe Marques, Elton e Marcinho: Allan Aal Palpites: o Cuiabá é favorito para 40% da redação. Outros 25% creem na Raposa. O empate conta com 35% de apostadores.