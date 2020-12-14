futebol

Cruzeiro x CSA. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

A Raposa encara um rival direto na luta pelo G4 do Brasileiro da Série B...
LanceNet

14 dez 2020 às 18:41

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 18:41

Crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro
Cruzeiro e CSA duelam nesta terça-feira, 15 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, pela 29ª rodada do Brasileiro da Série B. O time mineiro, na 11ª posição com 38 pontos quer “abater” um rival direto pelo G4 da competição. O CSA faz boa campanha, derrotou a Raposa em BH e é o quarto colocado com 44 pontos. O quarto é o Sampaio Corrêa, com 45. Logo, um triunfo no duelo, é vital para as duas equipes. A Raposa ficaria apenas três pontos do rival e o CSA, voltaria o G4, se mantendo firme na briga pelo acesso. O time alagoano tenta evitar um assédio do Coritiba ao seu treinador, Mozart, para focar na reta final do campeonato. O Coxa demitiu Rodrigo Santana e fez proposta pelo ex-jogador da equipe paranaense.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA SÉRIE B 2020 No lado cruzeirense, Felipão terá a volta de Jadsom Silva, que estava suspenso e poderá ter Willian Pottker, que se recuperou de uma lesão na coxa direita. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x CSAData-Horário: 15 de dezembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Caio max augusto Vieira(RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos(RN) e Vinicius Melo de Lima(RN)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, SporTV(menos para MG), Itatiaia FM 95,7 e Super FM, 95,7 Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadsom, Adriano e Filipe Machado(Giovanni Piccolomo); Airton, Rafael Sobis e Arthur Caíke (Willian Pottker). Técnico: Luiz Felipe Scolari CSA: Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nádson; Rodrigo Pimpão, Rone e Pedro Lucas. Técnico: Mozart Palpites: o Cruzeiro é favorito para 35% da redação. Outros 35% creem no CSA e o empate conta com 30% de apoiadores.

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

