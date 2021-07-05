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Cruzeiro x Coritiba. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa segue sua busca por se aproximar do G4 da Série B, enquanto o Coxa está focado na liderança da competição...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 16:54

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:54

Crédito: O Cruzeiro ainda não conseguiu emendar uma boa sequência de vitorias mesmo jogando no Mineirão-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Cruzeiro e Coritiba jogam nesta terça-feira, 6 de julho, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Mineirão. O duelo, de equipes campeãs brasileiras, tem destinos diferentes neste momento da competição. A Raposa, 13ª colocada, com nove pontos, versus o Coxa, vice-líder, com 19. Para o time azul, vencer os paranaenses significa iniciar um avanço na tabela, uma dificuldade imensa para a equipe celeste. No Coritiba, os três pontos podem levar à liderança do certame nacional. O técnico Mozart Santos pretende usar Marcelo Moreno, Wellington Nem e Rhodolfo e pode fazer uma escalação cheia de mudanças em relação aos 11 que iniciaram diante do Brasil de Pelotas, na rodada passada. Pelos lados do Coxa, o duelo terá uma conotação emocional, pois o clube perdeu seu presidente, Renato Follador, no último sábado, vítima da Covid-19. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO x CORITIBAData: 6 de julho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade(ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti (Ambos do ES)Onde assistir: PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Mozart Santos)​Fábio; Noberto, Ramon (Rhodolfo), Léo Santos e Matheus Pereira; Matheus Barbosa, Rômulo, Marcinho; Rafael Sobis (Marcelo Moreno), Bruno José (Wellington Nem) Desfalque: Cáceres (problemas físicos)
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)
Wilson, Natanael, Luciano Castán, Henrique e Guilherme Biro; Matheus Sales (Willian Farias), Val, Robinho e Waguininho; Léo Gamalho e Igor Paixão Desfalque: sem desfalques

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