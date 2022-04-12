Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro x Brusque. Onde assistir, prováveis times e desfalques

A Raposa terá seu segundo jogo na Série B e busca a reabilitação após a derrota na estreia para o Bahia...
LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 21:19

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 21:19

O Cruzeiro começou mal a Série B ao perder por 2 a 0 para o Bahia, na última sexta-feira, 8 de abril, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada da competição. Agora, o time celeste busca a reabilitação nesta terça-feira, 12, às 21h30, contra o Brusque, no Mineirão, em duelo da segunda rodada do campeonato. O time catarinense iniciou bem a segunda divisão vencendo o Guarani por 1 a 0, em casa e agora quer conseguir pelo menos pontuar em Belo Horizonte para seguir com uma boa sequência na Série B. A equipe do técnico Paulo Pezzolano tem boas e uma má notícia: a boa é que o reforços contratados pela Raposa (sete no total) poderão ser inscritos, já que o clube pagou as pendências na FIFA e CBF. A má notícia é que uma das joias do time mineiro, o atacante Vitor Roque, foi vendido ao Athletico-PR por R$ 24 milhões, valor da sua multa rescisória, e não atuará mais no Cruzeiro. O treinador uruguaio deve repetir o ataque do duelo na Bahia, quando começaram jogando Vitor Leque, Waguininho e Edu. Já no Brusque, Waguinho Dias não contará com O lateral-esquerdo Airton e o atacante Alex, ambos com problemas físicos. Para seus lugares devem entrar Alex Ruan e Bruno Santos respectivamente.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO X BRUSQUE Data: 12 de abril de 2022Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)VAR: Péricles Bassols(SP)Onde assistir: SporTV(menos para MG) e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin e Pedro Castro; Waguininho, Vitor Leque e Edu Desfalque: Wagner Leonardo (suspenso) BRUSQUE (Técnico: Waguinho Dias)
Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Bruno Aguiar e Alex Ruan; Zé Mateus, Rodolfo Potiguar, Trindade e Diego Jardel; Fernandinho e Bruno Santos Desfalques; Airton e Alex (lesionados)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados