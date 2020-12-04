Cruzeiro x Brasil-RS. Onde seguir, palpites e prováveis times

O Cruzeiro volta a campo contra o Brasil-RS, pela 26ª rodada da Série B, neste sábado, 4 de dezembro, às 21h, no Mineirão. A equipe de Felipão vem de vitória(2 a 1) no clássico contra o América-MG. O time mineiro tenta se aproximar dos times da primeira parte da tabela. Está a 10 pontos do G4, com 31 pontos, na 15ª colocação da Série B, e a sete do Z4, que tem o Náutico, na 17ª posição, abrindo a zona da “degola”. O time celeste não terá o atacante Willian Pottker, que teve uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita, o que deve tirá-lo da equipe dos duelos contra CRB e Vitória, nas duas próximas rodadas do campeonato. Arthur Caike, que deve ser o substituto no duelo com os gaúchos. Se vencer o Brasil, 13º na classificação, a Raposa passa o rival e pode até ficar colado no “G10”. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X BRASIL-RSData-Horário: 5 de dezembro, às 21hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: José Mendonça da Silva Junior(PR)Assistentes: Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum(Ambos do PR)Onde seguir: Tempo Real LANCE, Premiere, SporTV(menos para MG), Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7 Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Filipe Machado, Adriano e Jadsom; Arthur Caike, Airton e Rafael Sobis. Técnico: Luiz Felipe Scolari Brasil-RS: Rafael Martins, Rodrigo Pereira, Leandro Camilo, Héverton e Bruno Santos; Sousa, Bruno Matías, Jarro, Matheus Oliveira e Bruno José; Dellatorre. Técnico: Cláudio Tencati Palpites: o Cruzeiro tem favoritismo para 40% da redação. Outros 40% creem no empate e apenas 20% no Brasil.