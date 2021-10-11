Cruzeiro x Botafogo: prováveis times, onde assistir e desfalques

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta terça-feira, Cruzeiro e Botafogo se enfrentam no Independência, às 21h30, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Raposa precisa da vitória para ainda ter chances de conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Já o Alvinegro pode assume a liderança provisória caso conquiste os três pontos.> LANCE! Rápido: São Paulo pega o Cuiabá, Courtois na bronca e muito mais!O Cruzeiro chega para o jogo com uma série de desfalques. Norberto, em recuperação física, Marcelo Moreno, que está na seleção da Bolívia, Ramon e Ariel Cabral, suspensos, e Flávio, Wellington Nem e Marcinho, lesionados, são cartas fora do baralho para o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Por outro lado, o Botafogo, novamente, não deve contar com Rafael, que ainda se recupera de uma lesão de grau leve no joelho direito. No entanto, o time deve ter as voltas dos laterais Daniel Borges e Carlinhos, que foram poupados em parte do jogo contra o CRB, além do goleiro Diego Loureiro, que foi liberado para o nascimento da filha.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a 12ª colocação da Série B do Brasileirão, com 38 pontos conquistados. Já o Botafogo está na segunda posição, com 51 - três pontos a menos do que o líder Coritiba. FICHA TÉCNICACruzeiro x Botafogo​Data/Hora: 12/10, às 21h30Local: Independência, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (FIFA/AL)Quarto árbitro: Ronei Candido Alves (MG)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (VAR-FIFA/SP)Onde ver: TV Globo, Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

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CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fábio; Rômulo (Raul Cáceres), Rhodolfo (Léo Santos), Eduardo Brock e Matheus Pereira; Lucas Ventura, Adriano e Giovanni; Vitor Leque, Thiago e Felipe Augusto (Bruno José).

Suspensos: Ramon e Ariel Cabral Pendurados: Adriano, Giovanni, Léo Santos, Marcinho, Rafael Sobis, Thiago e Vanderlei LuxemburgoFora: Norberto (em recuperação física), Marcelo Moreno (na seleção da Bolívia), Ramon e Ariel Cabral (suspensos), Flávio, Wellington Nem e Marcinho (lesionados)

BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli, Carlinhos; Barreto, Oyama e Chay; Marco Antônio, Rafael Navarro e Warley.