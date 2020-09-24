Cruzeiro x Avaí. Onde seguir, palpites e prováveis escalações

Cruzeiro e Avaí entram em campo nesta sexta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tanto mineiros quanto catarinenses estão com campanhas irregulares na competição. A Raposa é a 16ª com oito pontos em dez jogos, enquanto o time de Floripa está com 10 tentos na tabela, na 13ª colocação. Ney Franco quer o time mais focado para vencer se tentar, enfim iniciar uma reação na Série B, evitando que os líderes fiquem ainda mais distantes do time celeste. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO x AVAÍData-Horário: 25 de setembro, às 21h30Estádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes:Thiago Rosa de Oliveira(RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro(RJ)Onde acompanhar: SporTV(menos para MG), Premiere, Tempo Real LANCE, Rádio Super FM 91,7 e Itatiaia, 95,7FM. Cruzeiro: Fábio; Rafael Luiz(Daniel Guedes) Marllon, Cacá e Matheus Pereira; Jadsom, Filipe Machado, Régis e Maurício; Arthur Caike e Airton. Técnico: Ney Franco Avaí: Lucas Frigeri; Felipe, Rafael Pereira, Airton e Capa; Ralf, Jean Martim, Pedro Castro e Renatinho; Rildo e Gastón Rodríguez. Técnico: Geninho Palpites: o Cruzeiro tem 30% de favoritismo, segundo a redação. Outros 30% acham que vai dar Avaí e os 40% restantes acham que vai dar empate.