Cruzeiro x Athletic: Onde assistir, prováveis times e desfalques do duelo pela semifinal do Mineiro

Cruzeiro e Athletic se enfrentam pela primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro nesta terça-feira, 22 de março, às 20h30, no Mineirão. O time de São João Del Rey, que ficou em segundo lugar na fase de classificação, tem a vantagem no confronto, podendo jogar por dois empates, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar, pois a Raposa ficou em terceiro lugar. No duelo da primeira fase, a equipe celeste venceu por 1 a 0, gol de Bruno José, e quer repetir a dose para reverter a vantagem do Esquadrão de Aço, melhor time do interior mineiro. E um dos trunfos do Cruzeiro é poder jogar em casa duas vezes, mesmo quando não for o mandante, que é o caso da segunda partida, no sábado, 26 de março, também no Mineirão. O Athletic abriu mão de jogar em seu estádio, o Joaquim Portugal, alegando que não teria como solucionar o seu sistema de iluminação e ainda instalar de forma correta o VAR. Assim, os jogos serão no Gigante da Pampulha. A justificativa de falta de condições de ter o VAR foi dada pela Caldense, que também não jogará as semifinais contra o Atlético-MG no Ronaldão, em Poços de Caldas. Assim, todos os duelos das semifinais do Mineiro serão em Belo Horizonte.