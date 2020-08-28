Cruzeiro x América-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Cruzeiro e América-MG farão neste sábado, 29 de agosto, o primeiro clássico mineiro na história do Brasileiro da Série B. O duelo será às 19h, no Mineirão e com as duas equipes com campanhas oscilantes, o jogo se torna essencial para a recuperação de ambos no campeonato. A Raposa venceu trê vezes na competição, perdeu uma e empatou outra partida. Porém, está na 11ª posição, com quatro pontos por ter perdido seis tentos na punição imposta pela FIFA. Já o Coelho, que terá todo o time à disposição de Lisca, ocupa a sétima posição, com oito pontos e busca se aproximar do G4 da competição. A equipe americana vem de uma suada classificação na Copa do Brasil contra a Ferroviária e agora quer embalar de vez na temporada. O time celeste terá a volta de vários jogadores que não puderem jogar contra o CRB, pela Copa do Brasil e Enderson Moreira terá como armar sua equipe com nomes de mais peso como Marcelo Moreno e Arthur Caíke, para ficar mais perto dos ponteiros da Série B. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO X AMÉRICA-MGData-Horário: 29 de agosto, às 19hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)Assistentes: Frederico Soares Vilarinho e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, SporTV, Premiere, Rádio Itatiaia, 95,7 FM e Rádio Super, 91,7 FM Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni; Ariel Cabral (Henrique) e Jadsom; Maurício, Jadsom e Arthur Caíke; Marcelo Moreno (Thiago). Técnico: Enderson Moreira América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann, João Paulo; Juninho, Zé Ricardo, Alê; Matheusinho, Rodolfo, Léo Passos (Vitão) Técnico: Lisca Palpites: para 35% da redação o clássico terá o Coelho como vencedor. Outros 25% creem na Raposa e o empate conta com 40% de apostadores.