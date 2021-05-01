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Cruzeiro x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Raposa e Coelho farão o clássico das semifinais para definir quem irá decidir a edição 2021 do Campeonato Mineiro...
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Publicado em 

01 mai 2021 às 16:48

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 16:48

Crédito: Lisca e Felipe Conceição farão mais um duelo no Estadual. Na fase de classificação deu Coelho vencendo a Raposa-(Mourão Panda/América-MG
O segundo finalista do Campeonato Mineiro 2021 será conhecido no duelo entre Cruzeiro e América-MG. As duas equipes se enfrentam neste domingo, 2 de maio, às 16h, no Mineirão, pela partida de ida das semifinais do Estadual. O jogo de volta será no outro domingo, 9 de maio. A partida promete ser equilibrada, pois tanto a Raposa, quanto o Coelho evoluíram nas últimas rodadas e estão com equipes mais fortes nesta reta final do campeonato. No jogo da fase de classificação, o América de Lisca derrotou o Cruzeiro de Felipe Conceição por 1 a 0. Agora, a disputa será para chegar à final do Mineiro. Pelos lados da Raposa, a volta de Rafael Sobis, que estava suspenso é a principal novidade. A dúvida é ser William Pottker, que teve bom desempenho contra o Patrocinense, marcando dois gols, será mantido no ataque. No Coelho, Lisca já poderá contar com o lateral-esquerdo Marlon, que veio do Sampaio Correia. Ele teve sua situação regularizada pelo time americano. E, como o titular João Paulo é dúvida por questões físicas, Marlon pode fazer sua estreia logo em um clássico de semifinal do Mineiro. Vantagem americana O Coelho joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota com a mesma diferença de gols para ir às finais do Campeonato Mineiro 2021. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X AMÉRICA-MGData: 2 de maio de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius GomesVAR: Emerson de Almeida FerreiraOnde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM
CRUZEIRO (Técnico: Felipe Conceição)​Fábio, Raúl Cáceres, Ramon e Weverton, Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa, Rômulo, Bruno José (Willian Pottker), Rafael Sóbis e Airton.
Desfalques: sem desfalques AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)​Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho, Alê, Bruno Nazário e Felipe Azevedo (Ademir); Rodolfo.
Desfalques: sem desfalques

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