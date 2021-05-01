Cruzeiro x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

O segundo finalista do Campeonato Mineiro 2021 será conhecido no duelo entre Cruzeiro e América-MG. As duas equipes se enfrentam neste domingo, 2 de maio, às 16h, no Mineirão, pela partida de ida das semifinais do Estadual. O jogo de volta será no outro domingo, 9 de maio. A partida promete ser equilibrada, pois tanto a Raposa, quanto o Coelho evoluíram nas últimas rodadas e estão com equipes mais fortes nesta reta final do campeonato. No jogo da fase de classificação, o América de Lisca derrotou o Cruzeiro de Felipe Conceição por 1 a 0. Agora, a disputa será para chegar à final do Mineiro. Pelos lados da Raposa, a volta de Rafael Sobis, que estava suspenso é a principal novidade. A dúvida é ser William Pottker, que teve bom desempenho contra o Patrocinense, marcando dois gols, será mantido no ataque. No Coelho, Lisca já poderá contar com o lateral-esquerdo Marlon, que veio do Sampaio Correia. Ele teve sua situação regularizada pelo time americano. E, como o titular João Paulo é dúvida por questões físicas, Marlon pode fazer sua estreia logo em um clássico de semifinal do Mineiro. Vantagem americana O Coelho joga por dois empates ou uma vitória e uma derrota com a mesma diferença de gols para ir às finais do Campeonato Mineiro 2021. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO X AMÉRICA-MGData: 2 de maio de 2021Horário: 16h (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Marco Aurélio Augusto FazekasAssistentes: Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius GomesVAR: Emerson de Almeida FerreiraOnde assistir: Globo Minas e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE, Itatiaia FM e Super FM