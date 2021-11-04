Cruzeiro volta ao Mineirão e coloca ingressos para o duelo decisivo contra o Brusque a R$ 10

O Cruzeiro voltará a jogar no Mineirão depois de uma temporada na Arena do Jacaré e Independência. O time celeste se acertou com a Minas Arena e receberá o Brusque , na terça-feira, 9 de novembro, às 21h30, pela 35ª rodada. Além de voltar ao atuar no Gigante da Pampulha, o time azl fará uma promoção de ingressos, cobrando a partir de R$10 nesta reta final da temporada. Os sócios terão direito a compra de ingresso extra. Os Sócios Platina, Ouro, Prata e Bronze poderão comprar MAIS UM ingresso com desconto. Confira as condições para adquirir as entradas:​- Sócios não irão carregar o ingresso através do seu cartão. Todos devem levar o ingresso no celular ou impresso. - Os ingressos avulsos têm que ser apresentados obrigatoriamente no celular. - Neste primeiro momento, só estarão abertas as vendas para o setor inferior. Posteriormente poderemos liberar também o setor superior. DETALHES DA VENDA PARA OS SÓCIOS 5 ESTRELASSÓCIO DIAMANTECheck-in via Concierge: já liberado SÓCIO PLATINA Resgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito - 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a 1 ingresso a R$ 15 no setor vermelho inferior- 1 ingresso a R$20,00 nos setores amarelos superior e inferior ou R$30,00 no vermelho inferior SÓCIO OUROResgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito - 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a 1 ingresso a R$15 no setor vermelho inferior - 1 ingresso a R$20,00 nos setores amarelos superior e inferior ou R$30,00 no vermelho inferior SÓCIO PRATAResgaste ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br Podem comprar até 2 (dois) ingressos, além do check-in gratuito -1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior -1 ingresso a R$20 nos setores amarelos superior/inferior SÓCIO BRONZEResgate ingresso próprio e vendas: já liberado no socio.cruzeiro.com.br Ingresso próprio a R$10 (amarelo inferior ou amarelo superior) ou a R$15 (vermelho inferior) Podem comprar mais dois ingressos - 1 ingresso a R$10 nos setores amarelos superior/inferior ou a R$15 no vermelho inferior - 1 ingresso a R$20 nos setores amarelos superior/inferior ou a R$30 no vermelho inferior DETALHES DAS VENDAS PARA NÃO-SÓCIOS Vendas: a partir das 12h de 05/11 (sexta-feira), no site ingresso.cruzeiro.com.br Setor amarelo superior/inferior: R$40 (inteira), R$20 (meia) e R$20 (meia solidária) Setor vermelho inferior: R$60 (inteira); R$30 (meia) e R$30 (meia solidária) Setor roxo inferior: R$100 (inteira); R$50 (meia) e R$50 (meia solidária) SÓCIO EFICIENTE Check-in: 04/11 (quinta-feira) Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito O clube entrará em contato para confirmar a presença