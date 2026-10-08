Cuidar da visão também é cuidar do futuro

A visão está presente em praticamente tudo o que fazemos. É por meio dela que lemos, trabalhamos, estudamos, nos movimentamos, reconhecemos pessoas e acompanhamos as diferentes fases da vida. Ainda assim, muitas vezes só lembramos da saúde dos olhos quando alguma alteração começa a interferir na nossa rotina.

O Dia Mundial da Visão, celebrado neste dia 8, é uma oportunidade para mudar essa lógica. Mais do que chamar atenção para a importância de cuidar da visão, a data também alerta para os cuidados e prevenção de doenças oculares, e alterações precocemente e manter o acompanhamento oftalmológico ao longo da vida.

Segundo publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS), pelo menos 2,2 bilhões de pessoas no mundo apresentam algum tipo de deficiência visual para perto ou para longe. Os erros de refração não corrigidos e a catarata estão entre as principais causas de comprometimento visual, mas doenças como glaucoma, degeneração macular relacionada à idade e retinopatia diabética também merecem atenção.



