Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Consultas oftalmológicas: a importância dos exames na primeira infância
Liliana Nóbrega

Artigo de Opinião

É oftalmologista
Liliana Nóbrega

Consultas oftalmológicas: a importância dos exames na primeira infância

Uma pesquisa recente, realizada pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB) e a Fundação Seva, mostra que quase 800 mil crianças brasileiras vão à escola com problemas de visão não corrigidos
Liliana Nóbrega
É oftalmologista

Públicado em 

07 jan 2025 às 14:49
Imagine uma criança que, em vez de brincar e explorar o mundo, passa minutos tentando decifrar as letras no quadro. Ou um adolescente que não consegue acompanhar as aulas por causa da visão embaçada. Essa realidade é mais comum do que se imagina.
Uma pesquisa recente, realizada pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB) e a Fundação Seva, mostra que quase 800 mil crianças brasileiras vão à escola com problemas de visão não corrigidos. O diagnóstico precoce, por sua vez, pode transformar a vida de uma criança, ajudando-a a alcançar todo o seu potencial.
Isso ocorre porque a visão é uma janela para o mundo e, portanto, fundamental para as crianças aprenderem e se desenvolverem com independência. Mesmo sem sintomas visíveis, é preciso realizar check-ups periódicos com oftalmologistas. Estima-se que problemas visuais comuns, como miopia, astigmatismo e hipermetropia, continuarão afetando cada vez mais a vida escolar das crianças, que estão iniciando sua jornada diante das telas mais cedo. O exame oftalmológico vem justamente para detectar e tratar esses problemas antes que interfiram no aprendizado e no bem-estar da criança.

Veja Também

Veja os sintomas da miopia em crianças

A 'epidemia' de miopia que atinge 1 em 3 crianças no mundo (mas ainda não é tão comum no Brasil)

Novas lentes desaceleram o avanço da miopia em crianças e adolescentes

Uma das explicações para esse dado tão alarmante que citei anteriormente é que muitos pais ainda acham que só precisam levar o filho ao oftalmologista se ele reclamar de visão embaçada ou dores de cabeça. No entanto, muitas doenças oculares, como o glaucoma, não apresentam sintomas iniciais muito evidentes. Mas, se não forem tratadas cedo, podem levar à perda irreversível da visão. O exame de rotina é a única forma de garantir que problemas sejam detectados e tratados a tempo.
O problema se agrava para crianças com condições crônicas como diabetes e pressão alta. Elas têm um risco ainda maior de desenvolver problemas oculares, como retinopatia diabética e hipertensão ocular, que podem ser diagnosticados precocemente. Entretanto, ressalto que o exame oftalmológico regular deve ser para todas as crianças, independentemente de terem ou não doenças crônicas.
No Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), três a cada 20 crianças no ensino fundamental precisam usar óculos
Exame em criança Crédito: Freepik
Vale ressaltar, por fim, que é no período da infância até os 20 anos que os olhos em crescimento são vulneráveis e condições visuais se desenvolvem rapidamente. Por isso, o exame oftalmológico, quanto mais cedo realizado, não é um luxo; é uma necessidade. A prevenção é a chave para uma infância saudável e um futuro brilhante.
Cuidar da saúde ocular das crianças é uma responsabilidade de todos. Pais, família, professores, médicos e autoridades de saúde devem se unir para garantir que a prevenção seja uma prioridade. A visão saudável desde a infância é o primeiro passo para um futuro promissor das próximas gerações.

Tópicos Relacionados

Saúde Exames Oftalmologista Miopia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados