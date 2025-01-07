Consultas oftalmológicas: a importância dos exames na primeira infância

Imagine uma criança que, em vez de brincar e explorar o mundo, passa minutos tentando decifrar as letras no quadro. Ou um adolescente que não consegue acompanhar as aulas por causa da visão embaçada. Essa realidade é mais comum do que se imagina.

Uma pesquisa recente, realizada pela Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB) e a Fundação Seva, mostra que quase 800 mil crianças brasileiras vão à escola com problemas de visão não corrigidos. O diagnóstico precoce, por sua vez, pode transformar a vida de uma criança, ajudando-a a alcançar todo o seu potencial.

Isso ocorre porque a visão é uma janela para o mundo e, portanto, fundamental para as crianças aprenderem e se desenvolverem com independência. Mesmo sem sintomas visíveis, é preciso realizar check-ups periódicos com oftalmologistas. Estima-se que problemas visuais comuns, como miopia, astigmatismo e hipermetropia, continuarão afetando cada vez mais a vida escolar das crianças, que estão iniciando sua jornada diante das telas mais cedo. O exame oftalmológico vem justamente para detectar e tratar esses problemas antes que interfiram no aprendizado e no bem-estar da criança.

Uma das explicações para esse dado tão alarmante que citei anteriormente é que muitos pais ainda acham que só precisam levar o filho ao oftalmologista se ele reclamar de visão embaçada ou dores de cabeça. No entanto, muitas doenças oculares, como o glaucoma, não apresentam sintomas iniciais muito evidentes. Mas, se não forem tratadas cedo, podem levar à perda irreversível da visão. O exame de rotina é a única forma de garantir que problemas sejam detectados e tratados a tempo.

O problema se agrava para crianças com condições crônicas como diabetes e pressão alta. Elas têm um risco ainda maior de desenvolver problemas oculares, como retinopatia diabética e hipertensão ocular, que podem ser diagnosticados precocemente. Entretanto, ressalto que o exame oftalmológico regular deve ser para todas as crianças, independentemente de terem ou não doenças crônicas.

Exame em criança Crédito: Freepik

Vale ressaltar, por fim, que é no período da infância até os 20 anos que os olhos em crescimento são vulneráveis e condições visuais se desenvolvem rapidamente. Por isso, o exame oftalmológico, quanto mais cedo realizado, não é um luxo; é uma necessidade. A prevenção é a chave para uma infância saudável e um futuro brilhante.