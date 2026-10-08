Derrotas aumentam chance de rebaixamento de Corinthians e São Paulo

Corinthians e São Paulo perderam seus respectivos jogos, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro e aumentaram a probabilidade de rebaixamento. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Alvinegro é o quinto com mais chance de cair para a Série B. Após o revés por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, a probabilidade subiu para 35,9%.

A derrota desta quarta-feira (7), inclusive, resultou na demissão do técnico Fernando Diniz. O Corinthians é o 16º colocado, o primeiro fora do Z4 com 32 pontos, um a mais do que o Inter, que ocupa o 17º lugar.

Já o Tricolor é o décimo com maior risco, com 5,1%. O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. O time de Dorival Jr. é o 11º do Brasileiro, com 36 pontos. Ele tem cinco pontos a mais em relação ao 17º colocado.

Chance de rebaixamento

1 - Chapecoense - 99,82% (era 99,2%)

2 - Remo - 96,9% (era 94,2%)

3 - Grêmio - 64,4% (era 57,5%)

4 - Inter - 51,7% (era 68,4%)

5 - Corinthians - 35,9% (era 21,4%)

6 - Mirassol - 20,1% (era 17,5%)

7 - Botafogo - 8,4% (era 4,2%)

8 - Vasco - 8,1% (era 18,3%)

9 - Vitória - 5,7% (era 12,6%)

10 - São Paulo - 5,1% (era 3%)

11 - Red Bull Bragantino - 2,8% (2,7%)



Como está o Z4 do Brasileirão?

17. Internacional - 31 pontos

18. Grêmio - 30 pontos

19. Remo - 24 pontos