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Futebol Nacional

Derrotas aumentam chance de rebaixamento de Corinthians e São Paulo

Alvinegro é o quinto com mais chance de cair para a Série B

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2026 às 14:51
André, jogador do Corinthians, durante derrota contra o Internacional
André, jogador do Corinthians, durante derrota contra o Internacional Código19/Folhapress
Corinthians e São Paulo perderam seus respectivos jogos, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro e aumentaram a probabilidade de rebaixamento. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
O Alvinegro é o quinto com mais chance de cair para a Série B. Após o revés por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, a probabilidade subiu para 35,9%.
A derrota desta quarta-feira (7), inclusive, resultou na demissão do técnico Fernando Diniz. O Corinthians é o 16º colocado, o primeiro fora do Z4 com 32 pontos, um a mais do que o Inter, que ocupa o 17º lugar.
Já o Tricolor é o décimo com maior risco, com 5,1%. O São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão.  O time de Dorival Jr. é o 11º do Brasileiro, com 36 pontos. Ele tem cinco pontos a mais em relação ao 17º colocado.
Chance de rebaixamento
1 - Chapecoense - 99,82% (era 99,2%)
2 - Remo - 96,9% (era 94,2%)
3 - Grêmio - 64,4% (era 57,5%)
4 - Inter - 51,7% (era 68,4%)
5 - Corinthians - 35,9% (era 21,4%)
6 - Mirassol - 20,1% (era 17,5%)
7 - Botafogo - 8,4% (era 4,2%)
8 - Vasco - 8,1% (era 18,3%)
9 - Vitória - 5,7% (era 12,6%)
10 - São Paulo - 5,1% (era 3%)
11 - Red Bull Bragantino - 2,8% (2,7%)

Como está o Z4 do Brasileirão?
17. Internacional - 31 pontos
18. Grêmio - 30 pontos
19. Remo - 24 pontos
20. Chapecoense - 18 pontos
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