Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro vence o Red Bull Bragantino e avança à 3ª fase da Copinha

A equipe celeste soube segurar bem o time paulista para seguir na maior competição de base do país...
Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 20:03

O Cruzeiro avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time celetes venceu, nesta quinta-feira, 13 de janeiro, por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Alex Matos, no primeiro tempo, fez o gol que classificou a equipe mineira. O gol do jogador cruzeirense foi aos 17 minutos do primeiro tempo, garantindo a classificação do Cruzeiro à terceira fase.
O Cruzeiro terá o Retrô-PE, rival na fase inicial, como adversário na terceira fase da competição. A equipe pernambucana passou pelo ABC na segunda fase. O duelo será disputado neste sábado, 15, em horário ainda a ser definido pela FPF. As equipes já duelaram na primeira fase, e a Raposa venceu por 2 a 0.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados