Cruzeiro vence o Red Bull Bragantino e avança à 3ª fase da Copinha

O Cruzeiro avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time celetes venceu, nesta quinta-feira, 13 de janeiro, por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira. Alex Matos, no primeiro tempo, fez o gol que classificou a equipe mineira. O gol do jogador cruzeirense foi aos 17 minutos do primeiro tempo, garantindo a classificação do Cruzeiro à terceira fase.
O Cruzeiro terá o Retrô-PE, rival na fase inicial, como adversário na terceira fase da competição. A equipe pernambucana passou pelo ABC na segunda fase. O duelo será disputado neste sábado, 15, em horário ainda a ser definido pela FPF. As equipes já duelaram na primeira fase, e a Raposa venceu por 2 a 0.