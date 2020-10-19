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futebol

Cruzeiro vence o Palmeiras pelo Brasileiro sub-20 e sobe na tabela

A Raposa passou o time paulista na classificação, ficando com a quarta posição, uma acima do Verdão na competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 15:50

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:50

Crédito: O sub-20 da Raposa fez um jogo seguro e superou os rivais paulistas-(Pedro Vale/Cruzeiro
O Cruzeiro voltou a campo no domingo, 17 de outubro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e venceu o Palmeiras por 2 a 1, em partida realizada no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. O destaque do jogo foi o atacante Alexandre Jesus, que marcou duas vezes.
Controlando bem o jogo na primeira etapa, a Raposa abriu o placar aos 15 minutos. Alexandre Jesus recebeu ótimo lançamento e chutou, mas parou no goleiro adversário. No rebote, Vinicius Popó chutou cruzado e o próprio Alexandre Jesus mandou para as redes: 1 a 0. À frente no placar, o Cruzeiro continuou em cima do adversário. Aos 29, Alexandre Jesus mostrou bastante oportunismo ao aproveitar uma saída errada do goleiro do Palmeiras. O atacante celeste, com tranquilidade, mandou a bola para o gol vazio, aumentando a vantagem cinco estrelas: 2 a 0.
Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras esboçou uma reação. Aos 11 minutos, Gabriel Silva descontou em cobrança de pênalti. Mas parou por aí. Além de uma atuação segura do sistema defensivo do Cruzeiro, a equipe paulista esbarrou nas defesas do goleiro Denivys.
Com o resultado, o Cruzeiro assumiu a 4ª colocação da competição, com 13 pontos ganhos, empatado com o Corinthians, e dois pontos atrás do líder Athletico-PR. Já o Verdão está na quinta posição, com 12 pontos em sete jogos. O próximo compromisso celeste será no próximo domingo, dia 25 de outubro, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro. O Palmeiras encara o São Paulo, na segunda-feira, 26 de outubro.

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