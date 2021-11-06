Cruzeiro vence o Londrina fora de casa e fica a três pontos de confirmar a permanência na Série B 2022

No sufoco, o Cruzeiro venceu o Londrina fora de casa por 1 a 0, gol de Thiago, pela 34ª rodada do Brasileirão da Série B. A Raposa abriu cinco pontos para o Tubarão, 17º colocado, que tem 38. Agora, o time mineiro precisa de apenas mais três pontos para evitar o rebaixamento à Série C e confirmar a permanência na Série B de 2022. O time azul subiu para a 11ª posição, com 43 pontos.A noite de futebol foi de baixa qualidade, por isso o Cruzeiro celebrou bastante o resultado, reduzindo a pressão na equipe, que terá mais 12 pontos em disputa , tendo de conseguir três pontos para permanecer na segunda divisão do ano que vem.
Para o Londrina, a ameaça de retorno à terceira divisão fica cada vez maior e agora o time terá de vencer os próximos jogos para não ser rebaixado.
Cruzeiro e Londrina ameaçados de rebaixamento?A pergunta é pelo jogo sonolento e sem qualidade dos dois times no primeiro tempo. Falta de empenho também era vista nas equipes, que pareciam estar com “a vida ganha” na Série B e não lutando para evitar a degola. O bom público que foi ao Estádio do Café não merecia um duelo de pouca intensidade. Mudanças nas equipes, pequena melhora no jogo Luxemburgo e Márcio Fernandes estavam insatisfeitos com a performance de seus comandados e usaram o banco de reservas para tentar mudar o panorama da partida. O resultado foi aquém, mas tirou um pouco da má impressão do péssimo primeiro tempo de ambos. Alívio azul, Thiago abre o placar Aos 37 minutos do segundo tempo, em boa construção pelo lado esquerdo, Vitor Leque e Felipe Augusto conseguiram uma das poucas triangulações de todo o jogo. O resultado foi o gol de Thiago, que alivia um pouco a barra da Raposa. Muitos falharam no primeiro dia do "vestibular" da Raposa A formação do time de 2022 já começou no Cruzeiro, e o duelo contra o Londrina mostrou que alguns atletas dificilmente ficarão para a próxima temporada. Pelo desempenho diante do Tubarão, o "funil" será ainda mais apertado na Raposa. Próximos jogos A Raposa encara o Brusque na terça-feira, 9 de novembro, às 21h30 no Mineirão. Já o Tubarão terá pela frente o CRB quarta-feira, 10, às 19h, em Maceió. FICHA TÉCNICA DA PARTIDALONDRINA 0 X 1 CRUZEIRO
Data: 5 de novembro de 2021Horário: 21h30 (de Brasília)Local: Estádio do Café, Londrina (PR)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Gomes Magalhães (ambos do RJ)VAR: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)Gol: Thiago, aos 37’-2ºT(0-1)Cartões amarelos: Lucas Ventura (CRU), Felipe Augusto (CRU), Adriano (CRU), Saimon (LON), Zeca (LON), Flávio (CRU)Cartões vermelhos: -
LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)
César; Matheus Bianqui (Jean Henrique, aos 28’-2ºT), Marcondes, Augusto (Saimon, aos 28’-1ºT) e Eltinho; João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas (Celsinho, aos 27’-2ºT); Caprini(Luís Henrique, aos 26’-2ºT), Zeca e Roberto (Marcelinho, aos 16’-2ºT).
CRUZEIRO (Técnico:Vanderlei Luxemburgo)
Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto (Jean Victor, aos 41’-2ºT); Lucas Ventura, Adriano (Flávio, aos 22’-2 ]T) e Giovanni (Ariel Cabral, aos 41’-2ºT); Bruno José (Vitor Leque, aos 20’-1ºT) Wellington Nem (Claudinho, aos 22’-2ºT) e Thiago