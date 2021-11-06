Cruzeiro vence o Londrina fora de casa e fica a três pontos de confirmar a permanência na Série B 2022

No sufoco, o Cruzeiro venceu o Londrina fora de casa por 1 a 0, gol de Thiago, pela 34ª rodada do Brasileirão da Série B. A Raposa abriu cinco pontos para o Tubarão, 17º colocado, que tem 38. Agora, o time mineiro precisa de apenas mais três pontos para evitar o rebaixamento à Série C e confirmar a permanência na Série B de 2022. O time azul subiu para a 11ª posição, com 43 pontos.A noite de futebol foi de baixa qualidade, por isso o Cruzeiro celebrou bastante o resultado, reduzindo a pressão na equipe, que terá mais 12 pontos em disputa , tendo de conseguir três pontos para permanecer na segunda divisão do ano que vem.

Cruzeiro e Londrina ameaçados de rebaixamento?​A pergunta é pelo jogo sonolento e sem qualidade dos dois times no primeiro tempo. Falta de empenho também era vista nas equipes, que pareciam estar com “a vida ganha” na Série B e não lutando para evitar a degola. O bom público que foi ao Estádio do Café não merecia um duelo de pouca intensidade. Mudanças nas equipes, pequena melhora no jogo Luxemburgo e Márcio Fernandes estavam insatisfeitos com a performance de seus comandados e usaram o banco de reservas para tentar mudar o panorama da partida. O resultado foi aquém, mas tirou um pouco da má impressão do péssimo primeiro tempo de ambos. Alívio azul, Thiago abre o placar Aos 37 minutos do segundo tempo, em boa construção pelo lado esquerdo, Vitor Leque e Felipe Augusto conseguiram uma das poucas triangulações de todo o jogo. O resultado foi o gol de Thiago, que alivia um pouco a barra da Raposa. Muitos falharam no primeiro dia do "vestibular" da Raposa A formação do time de 2022 já começou no Cruzeiro, e o duelo contra o Londrina mostrou que alguns atletas dificilmente ficarão para a próxima temporada. Pelo desempenho diante do Tubarão, o "funil" será ainda mais apertado na Raposa. Próximos jogos A Raposa encara o Brusque na terça-feira, 9 de novembro, às 21h30 no Mineirão. Já o Tubarão terá pela frente o CRB quarta-feira, 10, às 19h, em Maceió. FICHA TÉCNICA DA PARTIDALONDRINA 0 X 1 CRUZEIRO