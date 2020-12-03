Cruzeiro vence o clássico contra o América-MG e sobe na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Crédito: Rafael Sóbis deixou mais uma vez sua marca pelo Cruzeiro (Bruno Haddad/Cruzeiro

América-MG e Cruzeiro fizeram um animado clássico pela 25ª rodada da Série B. A Raposa saiu vencedora por 2 a 1, gols de Rafael Sobis, de pênalti, e Manoel enquanto Anderson Jesus descontou para o Coelho. Com o resultado, o América-MG segue na vice-liderança do campeonato, com 44 pontos, enquanto o Cruzeiro ganha uma posição e aparece em 15º, com 31 pontos, a sete do Z4 e 10 pontos do G4.

CONFIRA A TABELA DA SÉRIE B DO BRASILEIRÃO A partida foi muito disputada, com os dois times sem medo de tentar o gol, apesar de terem características de aguardar o adversário para tentar o contra-ataque. A nota triste do duelo mineiro foi a péssima arbitragem de Dewson Fernando Freitas da Silva, que interferiu diretamente no placar, ao deixar de anotar uma penalidade para o Coelho e assinalar uma inexistente a favor do Cruzeiro. O América perdeu a chance de ficar na cola da Chapecoense. Para o Cruzeiro, o seu torcedor deve estar se perguntando por que o time não entra concentrado da mesma forma em dois jogos seguidos, o que manteria bem acesa as chances de acesso.

Lambanças da arbitragem no clássicoDewson Fernando Freitas da Silva “roubou” a cena de forma negativa no clássico América-MG. Deixou de marcar uma penalidade para o Coelho, marcou um pênalti equivocado para o Cruzeiro, que resultou no gol da Raposa, marcado por Rafael Sobis, e ainda expulsou Lisca por reclamação, também de forma errada. Duelo equilibrado no primeiro tempo​O Cruzeiro estava concentrado e não permitiu que o América ficasse com a bola por muito tempo, uma característica do Coelho. Porém, após o gol, a equipe de Lisca conseguiu equilibrar as ações, mas sem criar muitas chances de gol.

Recomeço avassalador da Raposa​Em três minutos do segundo tempo, o Cruzeiro já havia finalizado quatro vezes, perdendo duas grandes chances com Arthur Caike. Na quinta, após um escanteio cobrado na primeira trave, Manoel subiu bem e colocou a bola nas redes americanas, ampliando o placar.

Coelho volta ao jogo​O segundo tempo se transformou em um jogo bom de se ver com as duas equipes perdendo o medo de atacar. Após uma pressão intensa do Cruzeiro, o América conseguiu segurar o ímpeto da Raposa e marcou aos 15 minutos com Anderson Jesus, se colocando de volta na briga pela vitória. América-MG vai pra cima e abre espaço para contra-ataques da Raposa O Coelho resolveu ir com tudo buscar o empate, com cinco mudanças. Porém, abriu espaços para um jogo que Felipão gosta, que é o contra-ataque. Foi um jogo muito franco na etapa final das duas equipes. Ademir perde chances para empatarO Coelho inverteu a pressão do Cruzeiro e conseguiu criar oportunidades reais de gol. Só com Ademir, o “Fumacinha”, a equipe americana perdeu uns três gols, que poderia mudar a história do jogo. Minas Gerais 300 anosAmérica-MG e Cruzeiro jogaram em uma data especial: o aniversário de 300 anos de Minas Gerais como estado. E os dois times entregaram um espetáculo à altura da importância das terras mineiras. Próximos jogosO vice-líder América volta a campo no dia 5 de dezembro, sábado, contra o CSA, às 18h30, em Maceió. A Raposa joga no mesmo dia, só que às 21h, no Mineirão, contra o Brasil-RS.