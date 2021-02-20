Cruzeiro vence o Bolívar-BOL em jogo-treino na Toca da Raposa

Em jogo-treino preparatório para a temporada de 2021, o Cruzeiro venceu o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0, na manhã deste sábado, 20 de fevereiro. A atividade foi realizada no campo 4 da Toca da Raposa II.
Durante a primeira etapa, o time celeste pressionou o adversário, mas não conseguiu converter esse domínio em gols. O tento da vitória aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Thiago fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, na medida para Welinton. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.
Nos 45 minutos iniciais, Felipe Conceição mandou a campo a seguinte equipe: Fábio: Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sóbis.
CONFIRA A TABELA ATUALZIADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Já na segunda metade do jogo-treino, o Maior de Minas atuou com: Lucas França; Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira. Adriano, Jadson e Claudinho; Bruno José (Welinton), Airton (Stênio) e Thiago.
Após a atividade, conforme já estava previsto na programação, os atletas foram liberados do regime de concentração, que havia se iniciado na segunda-feira, 15. A reapresentação do elenco será no domingo, às 9h, quando haverá mais um treinamento no CT.