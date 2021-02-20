Cruzeiro vence o Bolívar-BOL em jogo-treino na Toca da Raposa

Crédito: O time celeste fez 1 a 0 no Bolívar em preparação para a temporada 2021-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Em jogo-treino preparatório para a temporada de 2021, o Cruzeiro venceu o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0, na manhã deste sábado, 20 de fevereiro. A atividade foi realizada no campo 4 da Toca da Raposa II.

Durante a primeira etapa, o time celeste pressionou o adversário, mas não conseguiu converter esse domínio em gols. O tento da vitória aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo, quando Thiago fez ótima jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro, na medida para Welinton. O atacante só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo da rede.

Nos 45 minutos iniciais, Felipe Conceição mandou a campo a seguinte equipe: Fábio: Cáceres, Manoel, Paulo e Alan Ruschel; Matheus Neris, Matheus Barbosa e Marcinho; Felipe Augusto, William Pottker e Rafael Sóbis.

CONFIRA A TABELA ATUALZIADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Já na segunda metade do jogo-treino, o Maior de Minas atuou com: Lucas França; Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira. Adriano, Jadson e Claudinho; Bruno José (Welinton), Airton (Stênio) e Thiago.