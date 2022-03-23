Cruzeiro vence o Athletic e fica perto da final do Campeonato Mineiro

Velocidade e força no ataque. Essa foi a tônica do Cruzeiro para vencer o Athletic por 2 a 0, gols de Eduardo Brock e Edu, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Com o resultado, a equipe celeste precisa apenas de um empate, ou pode até perder por um gol de diferença, que seguirá para a final do Estadual, algo que não acontece com o clube desde 2019. O time de Paulo Pezzolano imprimiu um ritmo de jogo intenso, não dando espaços para a equipe de São João del Rei, que teve alguns bons momentos na partida, mas sem conseguir segurar o ímpeto celeste. Cruzeiro consistente no ataque, mas ainda com pequenos erros na defesa A Raposa mostra força ofensiva, algo muito ausente em 2021. Porém, ainda comete alguns erros defensivos que podem ter impactos perigosos para o time ao longo da temporada. Athletic terá de sair mais para o jogo O time de São João Del Rey tentou manter a vantagem do empate para decidir no jogo de volta, mas se acomodou muito cedo no primeiro duelo com o Cruzeiro e foi castigado. Agora, terá de ir para cima e fazer um jogo mais ousado para conseguir a inédita final. Teve golaço de Brock e gol de Edu O Cruzeiro conseguiu se sobressair com a qualidade de seu elenco. Eduardo Brock marcou um golaço de falta, mostrando que está tendo uma temporada mais regular do que em 2021. Já Edu mais uma vez apareceu bem e deixou sua marca. O nono no ano, sendo seis só no Estadual. Raposa muito próxima da grande final do Mineiro Com um jogo seguro, rápido no ataque e jogadores em ascensão como Vitor Roque e Edu, o Cruzeiro deu um grande passo para disputar a decisão do Estadual de Minas Gerais depois de dois anos. Ao Athletic, só resta tentar um jogo mais ousado para buscar uma inédita classificação à decisão.
Próximo jogo Cruzeiro e Athletic voltam a se enfrentar no sábado, 26 de março, às 16h30, no Mineirão. O Athletic, que manda seus jogos no Joaquim Portugal, alegou que a 'incapacidade do sistema de iluminação na Arena Unimed, em São João del-Rei, que poderia prejudicar o espetáculo e limitar a visualização de lances pelo VAR', como foi informado em comunicado. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CRUZEIRO 2 x 0 ATHLETICData: 22 de março de 2022Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Felipe Fernandes e LimaAssistentes: Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de SouzaCartões amarelos: Walisson (ATH), Edson Miranda (ATH), Eduardo Brock (CRU), Kadu (ATH)Cartões vermelhos:Gols: Eduardo Brock, aos 6’-1ºT(1-0), Edu, aos 4’-2ºT(2-0)
CRUZEIRO (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock (Wagner Leonardo, aos 33’-2ºT) e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin (Pedro Castro, aos 33’-2ºT) e João Paulo (Filipe Machado, aos 16’-2ºT); Vitor Roque(Bruno José, aos 35’-2ºT), Waguininho (Daniel Júnior, aos 16’-2ºT) e Edu ATHLETIC (Técnico: Roger Silva)