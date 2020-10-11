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futebol

Cruzeiro vence o América-MG pelo Brasileiro sub-20

A Raposa subiu para a terceira colocação da competição de base,enquanto o Coelho caiu para a 16ª posição no campeonato...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 18:28
Crédito: A Raposa sub-20 chegou ao terceiro lugar no Brasileiro sub-20-(Pedro Vale/Cruzeiro
Com um futebol de toque de bola e agressividade ofensiva, a equipe Sub-20 do Cruzeiro bateu o América-MG, por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Sesc Venda Nova, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols celestes foram marcados por Vinícius Popó e Choco.
Com o resultado a Raposa chegou aos 10 pontos e está momentaneamente na terceira posição, já que o Corinthians ainda joga na rodada. Os oito melhores avançam para a fase mata-mata.
Os Crias da Toca voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15h, no Rio de Janeiro, para encarar o Fluminense.
Com o resultado, o Coelhãozinho caiu para a 16ª colocação, com 4 pontos conquistados até aqui. O próximo confronto americano será nesta quarta-feira, às 15h, contra o São Paulo, no Sesc Venda Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo​A equipe celeste começou com tudo. Aos quatro minutos, Choco mandou uma bomba de fora da área e o goleiro adversário fez bela defesa. O América-MG chegou aos oito menos, mas Denivys mandou para escanteio.O primeiro gol estrelado aconteceu aos nove minutos. Vinícius Popó recebeu de Kaiki e mandou para o fundo da rede: 1 a 0. Mesmo com a vantagem no placar, a Raposa seguiu em busca de ampliar o marcador. Aos 16, Choco recebeu de Riquelmo, que fez grande jogada em velocidade, e mandou para o fundo da rede: 2 a 0. Etapa final​O Cruzeiro começou o segundo tempo levando um susto logo no primeiro minuto. Após uma jogada rápida, Golderson que havia acabado de entrar fez para o adversário: 2 a 1. O América-MG chegou novamente aos 11 minutos, mas parou na boa defesa de Denivys.
Os garotos celestes jogavam com inteligência e controlando a partida, por vezes suportando as investidas do rival. Aos 39 minutos, Pedro Bicalho lançou para Alexandre Jesus, que com velocidade chegou na hora dividindo com o goleiro americano, que no choque machucou o ombro e precisou ser substituído.
O técnico Gilberto Fonseca escalou o Cruzeiro com: Denivys; Valdir, César, Gustavo Medina (Israel) e Kaiki; Ageu, Pedro Bicalho e Choco; Riquelmo, Gui Mendes (Alexandre Jesus) e Vinícius Popó (Guilherme Liberato).

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