Cruzeiro vence o América-MG pelo Brasileiro sub-20

Com o resultado, o Coelhãozinho caiu para a 16ª colocação, com 4 pontos conquistados até aqui. O próximo confronto americano será nesta quarta-feira, às 15h, contra o São Paulo, no Sesc Venda Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo​A equipe celeste começou com tudo. Aos quatro minutos, Choco mandou uma bomba de fora da área e o goleiro adversário fez bela defesa. O América-MG chegou aos oito menos, mas Denivys mandou para escanteio.O primeiro gol estrelado aconteceu aos nove minutos. Vinícius Popó recebeu de Kaiki e mandou para o fundo da rede: 1 a 0. Mesmo com a vantagem no placar, a Raposa seguiu em busca de ampliar o marcador. Aos 16, Choco recebeu de Riquelmo, que fez grande jogada em velocidade, e mandou para o fundo da rede: 2 a 0. Etapa final​O Cruzeiro começou o segundo tempo levando um susto logo no primeiro minuto. Após uma jogada rápida, Golderson que havia acabado de entrar fez para o adversário: 2 a 1. O América-MG chegou novamente aos 11 minutos, mas parou na boa defesa de Denivys.