Cruzeiro vence a Caldense, mas é eliminado do Campeonato Mineiro

Crédito: A Raposa venceu, mas não conseguiu garantir a vaga na fase de mata-mata do Estadual-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O Cruzeiro não conseguiu o que precisava. Venceu o duelo contra a Caldense, por 1 a 0, gol de Régis, mas ficou de fora das semifinais do Campeonato Mineiro. A Raposa precisava fazer pelo menos três gols de diferença em cima da Veterana para seguir o campeonato.

O time de Enderson Moreira conseguiu seu gol ainda no primeiro tempo, mas não soube furar o bloqueio do time de Poços de Caldas, que podia perder até por dois gols de diferença. Com o resultado, a Caldense, fará uma inédita semifinal diante do Tombense, que venceu o Uberlândia, em casa por 1 a 0.

O Cruzeiro ainda apresenta dificuldades em atacar, criando pouco. Será um desafio para o time celeste até sua estreia no Brasileiro da Série B, dia 8 de agosto, diante do Botafogo-SP, em casa. Já a Caldense estará em campo no fim de semana diante do Tombense, em dois jogos, sendo que as semifinais serão disputadas em Belo Horizonte, o que torna a disputa ainda mais imprevisível. O time de Poços encerrou a ´primeira fase na quarta posição, com 20 pontos, os mesmos do Cruzeiro, mas com saldo de gols melhor.

A Raposa agora foca na Copa do Brasil e no seu maior objetivo, a Série B do Brasileiro, tentando voltar à elite do futebol brasileiro.

FICHA TÉCNICA​​CALDENSE 0 x 1 CRUZEIROData-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Ronaldão, Poços de Caldas(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marconi Helbert Vieira e Leonardo Henrique PereiraCartões amarelos:Jonathan, Rafael Rosa, André Mensalão, Nathan(CAL), Stênio,Jadsom(CRU)Cartões vermelhos: - Gol: Régis,, aos 14’-1ºT(0-1)