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futebol

Cruzeiro vence a Caldense, mas é eliminado do Campeonato Mineiro

Raposa fica de fora das semifinais do estadual pela primeira vez em 62 anos...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 23:54

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 23:54
Crédito: A Raposa venceu, mas não conseguiu garantir a vaga na fase de mata-mata do Estadual-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro não conseguiu o que precisava. Venceu o duelo contra a Caldense, por 1 a 0, gol de Régis, mas ficou de fora das semifinais do Campeonato Mineiro. A Raposa precisava fazer pelo menos três gols de diferença em cima da Veterana para seguir o campeonato.
O time de Enderson Moreira conseguiu seu gol ainda no primeiro tempo, mas não soube furar o bloqueio do time de Poços de Caldas, que podia perder até por dois gols de diferença. Com o resultado, a Caldense, fará uma inédita semifinal diante do Tombense, que venceu o Uberlândia, em casa por 1 a 0.
O Cruzeiro ainda apresenta dificuldades em atacar, criando pouco. Será um desafio para o time celeste até sua estreia no Brasileiro da Série B, dia 8 de agosto, diante do Botafogo-SP, em casa. Já a Caldense estará em campo no fim de semana diante do Tombense, em dois jogos, sendo que as semifinais serão disputadas em Belo Horizonte, o que torna a disputa ainda mais imprevisível. O time de Poços encerrou a ´primeira fase na quarta posição, com 20 pontos, os mesmos do Cruzeiro, mas com saldo de gols melhor.
A Raposa agora foca na Copa do Brasil e no seu maior objetivo, a Série B do Brasileiro, tentando voltar à elite do futebol brasileiro.
FICHA TÉCNICA​​CALDENSE 0 x 1 CRUZEIROData-hora: 29 de julho de 2020, às 21h30(De Brasília)Estádio: Ronaldão, Poços de Caldas(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marconi Helbert Vieira e Leonardo Henrique PereiraCartões amarelos:Jonathan, Rafael Rosa, André Mensalão, Nathan(CAL), Stênio,Jadsom(CRU)Cartões vermelhos: - Gol: Régis,, aos 14’-1ºT(0-1)
Caldense: Alyson, Filipe Souza, Jonathan Costa, Lucas Mufalo, Rafael Rosa(Verrone, aos 12’-2ºT), André Mensalão, Lucas Silva, Nathan, João Victor; Arthur(Franklin, aos 31’-2ºT) e João Pedro(Kaíque, aos 14’-2ºT). Técnico: Marcus Paulo Grippi. Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Marllon, Cacá e Patrick Brey; Ariel Cabral e Jadsom(Jean, aos 25’-2ºT); Stênio(Welinton-intervalo),Régis(Roberson, aos 39’-2ºT) e Maurício(Claudinho, aos 25’-2ºT); Marcelo Moreno(Igor Thiago, aos 39’-1ºT). Técnico: Enderson Moreira

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