Cruzeiro vê dificuldades em ter Lucas Crispim ,detalha situações de reforços e jogadores do elenco

O Cruzeiro, dentro da sua realidade, e mirando a Série B, continua observando o mercado para formar o elenco da temporada 2021 que terá a árdua missão de levar a equipe mineira de volta à elite do Brasileirão de 2022. Com negociações adiantadas com Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, Alan Ruschel, a Raposa também sonda o meia Lucas Crispim, que jogou a última Série B pelo Guarani. Entretanto, a cúpula celeste vê dificuldades pois Crispim não está no perfil desejado, com baixo custo e sem vínculo com outra equipe. Assim explicou o diretor de futebol André Mazzuco, que revelou um monitoramento do clube em Crispim, mas ele tinha um pré-contrato assinado e isso pode inviabilizar uma investida da Raposa. - Há três meses, o atleta que já estava com pré-contrato para assinar com outro clube, antes mesmo de eu chegar ao Cruzeiro. Então, não seria um jogador com muita facilidade para trazer. Um bom jogador. Não sei se é o perfil ideal – disse o dirigente do Cruzeiro.
CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO. SIMULE OS JOGOS Lucas Crispim também está na mira do América-MG e de clubes da Série A. Se vier, ele reeditará o trabalho com o técnico Felipe Conceição, que o comandou no Bugre. Reforços e situações de Moreno e Cabral André Mazzuco revelou que terá algumas novidades na Raposa com situações definidas em breve. - A gente vai atacar em algumas frentes. Logo vamos ter novidades. São situações que vão ser discutidas mais na situação do Felipe. Obviamente, tem coisas já acontecendo. Mas não tenho dúvidas que nosso trabalho está sendo direcionado-disse o dirigente, que também comentou sobre as situações de Wellington Paulista, Marcelo Moreno e Ariel Cabral. - Cabral e Moreno são dois atletas que têm contrato com o clube, independentemente da questão técnica ou não, são atletas que têm contrato. Wellington Paulista tem situação confortável no Fortaleza, teve boa passagem por aqui. Trabalhou aqui no Cruzeiro, trabalhou comigo no Coritiba.