Cruzeiro vê dificuldades em ter Lucas Crispim ,detalha situações de reforços e jogadores do elenco

O Cruzeiro, dentro da sua realidade, e mirando a Série B, continua observando o mercado para formar o elenco da temporada 2021 que terá a árdua missão de levar a equipe mineira de volta à elite do Brasileirão de 2022. Com negociações adiantadas com Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, Alan Ruschel, a Raposa também sonda o meia Lucas Crispim, que jogou a última Série B pelo Guarani. Entretanto, a cúpula celeste vê dificuldades pois Crispim não está no perfil desejado, com baixo custo e sem vínculo com outra equipe. Assim explicou o diretor de futebol André Mazzuco, que revelou um monitoramento do clube em Crispim, mas ele tinha um pré-contrato assinado e isso pode inviabilizar uma investida da Raposa. - Há três meses, o atleta que já estava com pré-contrato para assinar com outro clube, antes mesmo de eu chegar ao Cruzeiro. Então, não seria um jogador com muita facilidade para trazer. Um bom jogador. Não sei se é o perfil ideal – disse o dirigente do Cruzeiro.