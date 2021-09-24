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Cruzeiro vai reencontrar Mozart Santos no duelo contra o CSA

O treinador teve uma passagem apagada pelo clube mineiro e será rival da Raposa ba briga de manter o sonho do acesso ainda vivo...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 19:35

LanceNet

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24 set 2021 às 19:35
Crédito: Mozart teve desempenho fraco no Cruzeiro, com apenas 33% de aproveitamento em 11 jogos no comando da equipe-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro vai reencontrar o técnico Mozart Santos, que teve um desempenho bem ruim no comando da Raposa, na próxima partida da Raposa pela Série B, contra o CSA, domingo, 26 de setembro, às 16h, no Independência. Mozart é comandante do time alagoano. Ele assumiu a equipe nordestina logo após sair da Toca da Raposa, no fim de julho. Sob sua gestão, o time celeste teve apenas 33.3% de aproveitamento. Foram 11 jogos no total, com duas vitórias, (Ponte e Vasco), sete empates (Brasil-RS, Guarani, Botafogo, Goiás, Coritiba, Vila Nova e Londrina) e quatro derrotas (Avaí, Remo, CSA e Operário). Essa campanha deixou a equipe mineira bem longe do G4. O Cruzeiro está na 13ª posição, com 31 pontos, 13 a menos do que o quarto colocado, CRB, maior rival do CSA. O confronto deste domingo é ainda uma briga direta na tabela de classificação, pois o CSA é o 9º, com 35 pontos. Para ainda sonhar com o acesso, o Cruzeiro precisa ter um aproveitamento acima dos 80% em campo, com 10 vitórias em 13 jogos, com direito de ser derrotado apenas uma vez. A aposta para manter as chances de acesso é o trabalho desenvolvido por Vanderlei Luxemburgo, que segue invicto na competição. São 12 jogos de invencibilidade, mas ainda não conseguiu engrenar uma boa sequência de vitórias para se aproximar do G4.

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