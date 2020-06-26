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Cruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidade

O presidente da Raposa, Sérgio Santos Rodrigues anunciou que irá lançar a campanha de arrecadação para ajudar o clube. Os torcedores poderão doar qualquer valor...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2020 às 00:30

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 00:30

Crédito: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro
O Cruzeiro quer a ajuda do seu torcedor para pagar dívidas na FIFA. O presidente Sérgio Santos Rodrigues disse, durante uma live nos canais oficiais do clube nesta quinta-feira, 25 de junho, revelou que fará uma ação de arrecadação para auxiliar o clube a custear seus débitos na entidade máxima do futebol.
A campanha terá o nome de “Operação Fifa” e será lançada na próxima semana. O Cruzeiro vai criar uma plataforma virtual na qual os torcedores poderão colaborar com qualquer valor, no estilo “vaquinha virtual”.
-Olhando para o futebol, a gente quer atender a uma demanda que é super corrente nas redes sociais, nas entrevistas que eu dou e até em abordagens. Vai aqui o meu abraço para a conselheira Sueli, que me falou: ‘Sérgio, a gente precisa ajudar o Cruzeiro, a gente quer ajudar o Cruzeiro. Como a gente faz para doar e ajudar o Cruzeiro? Sabemos dos momentos de adversidade e dos problemas que o Cruzeiro está tendo na Fifa. Na semana que vem, vamos lançar a Operação Fifa, plataforma em que qualquer pessoa se quiser ajudar com 1 real, 10 milhões de reais, vai poder fazer essa doação- disse Sérgio que mira na boa vontade do torcedor, que sempre demonstra intenção de ajudar o clube mineiro. E MAIS:CBF e clubes projetam início do Campeonato Brasileiro em agostoHenrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na Justiça-A gente percebeu que há uma vontade do torcedor. Como a vontade existe de fazer doações para o Cruzeiro, vamos lançar essa plataforma na semana que vem 100% auditada. Todas as explicações serão dadas no decorrer da semana ao torcedor, para que ele tenha a certeza que tudo que entrar ali vai ser para pagar dívidas da Fifa, que são do Cruzeiro-explicou. A pressa do Cruzeiro em ter outras fontes de receitas para arcar com dívidas na FIFA é pelas duas ordens de pagamento recebidas na última terça-feira, 23, referentes a débitos nas aquisições de Rafael Sóbis, junto ao Tigres-MEX, e Pedro Rocha, vindo do Spartak-RUS.
O total das duas pendências supera os R$ 14 milhões e devem ser quitadas em 15 de julho e 6 agosto respectivamente, para evitar que o clube fique sem poder registrar jogadores. Não há risco de perda de pontos, como ocorreu no caso do volante Denílson, negócio de 2016 com o Al Wahda, dos Emirados Árabes, que tirou seis pontos da Raposa na Série B deste ano.
A frente aberta pela Raposa para sanar os débitos visa eliminar o montante de R$ 81,4 milhões que o clube terá de pagar a credores na FIFA. O local e a plataforma virtual ainda não estão operacionais e serão conhecidas na próxima semana. E MAIS:CBMA determina prazo final para decidir se Fred pagará ou não a multa milionária ao Atlético-MGLateral João Lucas testa negativo para a Covid-19 e está liberado para voltar aos treinamentosMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do JacaréCampanha de ajuda à menina Clarinha supera a meta e sua casa será reconstruída e adaptada E MAIS:

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