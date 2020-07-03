Cruzeiro transmite treino ao vivo e Enderson Moreira esboça time

O torcedor do Cruzeiro pôde matar um pouco a saudade do time nesta sexta-feira, 3 de julho. O clube azul transmitiu o treino da Raposa em seus canais na internet. O torcedor viu desde as atividades físicas como táticas e técnicas, entrevistas e conteúdos especiais, como o tour pela Toca com o gerente de futebol Pedro Moreira, seguido de uma conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, na Toca da Raposa 2. Além de acompanharem de perto as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional houve entrevistas com o meia Maurício, o técnico Enderson Moreira, o treinador do sub-20 Rogério Micale, o superintendente de relações institucionais e governamentais Léo Portela, o superintendente de marketing Édson Potsch, a coordenadora do futebol feminino Bárbara Fonseca, a nutricionista Flávia de Almeida, preparador físico Edy Carlos, o massagista Geraldo Doka e o roupeiro José Eduardo Gil. Enderson Moreira comandou um treino técnico e tático e dividiu os jogadores em duas equipes, com os goleiros Fábio, Vitor Eudes e Vinícius se alternando entre elas. O time sem colete jogou com Jean (Raúl Cáceres), Léo, Cacá e João Lucas; Ariel Cabral, Jadsom, Maurício e Régis; Iván ngulo e Marcelo Moreno. Já a equipe de colete teve Arthur, Marllon, Ramon e Marcelo Hermes; Adriano (Pedro Bicalho), Filipe Machado e Marco Antônio (Vinícius Popó); Welinton (Stênio), Judivan e Thiago. O atacante Roberson e o meia Everton Felipe fizeram trabalhos internos e os atacantes Riquelmo e Guilherme realizaram atividades físicas, dando sequência ao processo de transição para depois treinarem com o restante do elenco.