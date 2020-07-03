Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro transmite treino ao vivo e Enderson Moreira esboça time

A ação visou dar acesso ao torcedor que não vê o time há três meses e ainda criar uma forma  de monetizar os canais de internet do clube...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:51

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:51

Crédito: O torcedor pode ver um esboço do time que poderá estar em campo na volta dos jogos-Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O torcedor do Cruzeiro pôde matar um pouco a saudade do time nesta sexta-feira, 3 de julho. O clube azul transmitiu o treino da Raposa em seus canais na internet. O torcedor viu desde as atividades físicas como táticas e técnicas, entrevistas e conteúdos especiais, como o tour pela Toca com o gerente de futebol Pedro Moreira, seguido de uma conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, na Toca da Raposa 2. Além de acompanharem de perto as atividades no centro de treinamentos do futebol profissional houve entrevistas com o meia Maurício, o técnico Enderson Moreira, o treinador do sub-20 Rogério Micale, o superintendente de relações institucionais e governamentais Léo Portela, o superintendente de marketing Édson Potsch, a coordenadora do futebol feminino Bárbara Fonseca, a nutricionista Flávia de Almeida, preparador físico Edy Carlos, o massagista Geraldo Doka e o roupeiro José Eduardo Gil. Enderson Moreira comandou um treino técnico e tático e dividiu os jogadores em duas equipes, com os goleiros Fábio, Vitor Eudes e Vinícius se alternando entre elas. O time sem colete jogou com Jean (Raúl Cáceres), Léo, Cacá e João Lucas; Ariel Cabral, Jadsom, Maurício e Régis; Iván ngulo e Marcelo Moreno. Já a equipe de colete teve Arthur, Marllon, Ramon e Marcelo Hermes; Adriano (Pedro Bicalho), Filipe Machado e Marco Antônio (Vinícius Popó); Welinton (Stênio), Judivan e Thiago. O atacante Roberson e o meia Everton Felipe fizeram trabalhos internos e os atacantes Riquelmo e Guilherme realizaram atividades físicas, dando sequência ao processo de transição para depois treinarem com o restante do elenco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados