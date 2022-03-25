Cruzeiro teve proposta melhor para compra da SAF pelo Fundo 777, mas XP e o clube recusaram

A cada dia, uma nova revelação sobre o acordo para a venda da SAF do Cruzeiro vem à tona. Depois da divulgação dos termos do contrato de pré-compra, em que as cláusulas se mostram mais vantajosas para o ex-jogador Ronaldo, outra história é colocada publicamente: que o Cruzeiro teve uma proposta financeira melhor pela venda da SAF, do que a feita por Ronaldo e sua equipe, mas que foi recusada pelo clube e pela XP, empresa contratada para conseguir interessados no negócios. A 777 Partners, companhia americana que está perto de comprar a SAF do Vasco, ofereceu mais dinheiro do que o grupo representando por Ronaldo. A informação foi confirmada pela XP, pela 777 e pelo LANCE depois que o jornalista Rodrigo Capelo trouxe a notícia primeiramente. A empresa dos EUA ofereceram investir R$ 250 milhões na SAF e colocar esse dinheiro em contratações de jogadores e pagamento de dívidas urgentes. Outros R$ 200 milhões para quitar débitos do clube, contraídos pela associação, que ajudariam a reduzir a dívida de R$ 1 bilhão da Raposa. O restante dos débitos seriam assumidos pela 777 e seriam pagos ao longo dos anos de contrato da SAF. Se com Ronaldo, o acordo é de 90% pela SAF, os norte-americanos queriam “apenas” 70% da SAF cruzeirense, com a a associação mantendo 30%. A oferta foi levada ao clube mineiro pela Matix Capital. Essa empresa intermediou a apresentação de John Textor ao Botafogo e a própria 777 Partners ao Vasco. Contrato favorável a Ronaldo Os últimos dias tem sido turbulentos no Cruzeiro com a discordância entre o Conselho do clube e Ronaldo, pela venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O Fenômeno quer alterações no contrato para que conclua a compra, com o prazo final se esgotando até 18 de abril. Ronaldo quer a inclusão das Tocas da Raposa I e II no contrato e os desdobramentos mostraram que há mais camadas de polêmicas do que vem sendo veiculado pelos dois lados e imprensa. do Cruzeiro para Ronaldo passa por seus dias mais difíceis. No contrato de intenção de compra assinado no dia 18 de dezembro por Cruzeiro e Ronaldo em 18 de dezembro, um documento de dez páginas, no qual estão descritos deveres e obrigações de ambas as partes veio à tona. O material foi veiculado pelo jornalista Rodrigo Capelo e confirmado pelo LANCE!. Segundo o documento, Ronaldo e sua equipe teriam vantagens na compra, em relação aos benefícios para o clube enquanto associação . O acordo de pré-compra indica que o futebol profissional e de base celeste são a base da venda, não constando outras propriedades, como os CT´s. Veja alguns termos: -Ronaldo tem a obrigação de aportar R$ 50 milhões no negócio; o empresário está liberado de desembolsar os R$ 350 milhões restantes, mesmo que receitas da SAF sejam baixas; -Ronaldo pode obrigar a associação a recomprar a SAF pelo mesmo valor que ele tiver gastado na operação, caso entenda que não foram tomadas providências para reestruturar seu endividamento;-Para pagar dívidas, a associação precisará regularizar e vender seus imóveis: a Sede Campestre, a sede social do Barro Preto e a sede administrativa, localizada no mesmo bairro; -O contrato dispõe de seis "condições suspensivas" para proteger os interesses de Ronaldo na negociação, mas não conta com nenhuma no sentido oposto, para resguardar a associação; -O acordo inclui a transferência de todas as atividades relacionadas ao futebol e a exploração econômica de marcas e símbolos, mas não prevê nenhum pagamento adicional, a título de royalties ou similar. Sem necessidade de investir R$ 400 milhões