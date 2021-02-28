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Cruzeiro terá Rafael Sobis como '10' e divulga numeração fixa para a temporada com Orejuela

O atual elenco já sabe com qual número irá atuar nos compromissos do time azul. O clube ainda procura um comprador para o lateral-direito colombiano...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 18:48
Crédito: Sobis, que deu o passe para Cáceres marcar o gol de empate diante do Uberlândia, será o dono da 10 na temporada-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro divulgou qual será a numeração fixa do seu elenco para a temporada 2021. Uma mudança já foi vista no duelo contra o Uberlândia(empate por 1 a 1), na estreia do Campeonato Mineiro: a camisa 10, um símbolo de qualquer time, será de Rafael Sóbis. O número pertenceu a Régis em 2020, sem brilho por parte do meia. Além de Sóbis como dono da 10, uma ausência chamou a atenção na lista da Raposa: a presença de Orejuela entre os atletas do elenco principal, com o número 27. Apesar de constar na relação, o lateral-direito segue como “ativo” para ser vendido pelo clube, que busca um comprador. Apesar da longa ausência e sem previsão de volta, o volante Henrique e o zagueiro Léo seguem com a 8 e 3 respectivamente. Mesmo avisado de que não está nos planos, o meia Giovanni Piccolomo é o dono da camisa 94, enquanto Ariel Cabral, que retorna de empréstimo do Goiás, não aparece na relação. Confira a relação completa abaixo.

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