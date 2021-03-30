futebol

Cruzeiro terá muitas mudanças na equipe que encara o Tombense

Felipe Conceição terá alguns ajustes para fazer antes de confirmar o time, no retorno do Campeonato Mineiro, quinta-feira, 1º de abril, no Mineirão...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 18:57

LanceNet

Crédito: Conceição terá desfalques e opções para montar a equipe da Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro fez seu penúltimo treino antes do retorno do Campeonato Mineiro, que será na quinta-feira, 1º de abril, às 16h (de Brasília), contra o Tombense, no Mineirão, pela 6ª rodada. Pelos trabalhos, o técnico Felipe Conceição indica que haverá mudanças na equipe titular.
As alterações vão começar na defesa, com o retorno de Manoel, no lugar de Eduardo Brock, após se recuperar de lesão muscular, fazendo dupla com Ramon. Na lateral esquerda, Alan Ruschel, reassume a posição, pois Matheus Pereira foi expulso no clássico contra o América-MG e está suspenso. Para o meio de campo, Conceição, que usou Ruschel no setor, terá de optar por Jadson, Matheus Barbosa, ou ainda um meia mais criativo, no caso, Marcinho ou Claudinho, se não quiser usar um esquema com três volantes. As mudanças seguem no time azul, pois Marcelo Moreno está com a seleção da Bolívia e não chegar a tempo para o jogo com o time de Tombos. O técnico da Raposa pode colocar Rafael Sobis de volta na equipe, formando o ataque com Airton, Felipe Augusto, ou Pottker. Thiago também pode ser uma alternativa para o treinador celeste. O bom desempenho de Bruno José no time pode gerar nova chance na equipe no lugar de Felipe Augusto, que não fez bons jogos pela Raposa. Com isso, o provável Cruzeiro para quinta-feira tem: Fábio; Raúl Cáceres, Manoel, Ramon e Alan Ruschel; Matheus Neris (Adriano), Matheus Barbosa (Marcinho) e Jadson; Airton, Bruno José (Felipe Augusto) e Rafael Sobis (Thiago).

