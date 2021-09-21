Cruzeiro tem Wellington Nem fora e mais duas baixas para o duelo diante do CSA pela Série B

O Cruzeiro informou nesta terça-feira, 21 de setembro, que o atacante Wellington Nem se lesionou. Exames detectaram uma lesão muscular na coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento na Toca da Raposa II e não estará à disposição para o jogo contra o CSA, domingo, 27 de setembro, pela Série B. A Raposa não informou Nem voltará aos gramados. Wellington Nem sentiu o problema muscular no jogo que o Cruzeiro empatou com o Vasco por 1 a 1, no último domingo, 19, em São Januário, pela 25ª rodada da segunda divisão. O atacante foi lançado na área, mas não conseguiu dar um pique em direção à bola,tendo de ser substitído ainda no primeiro tempo. Além de Wellington Nem, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tera outras baixas para encarar o time alagoano: o atacante Marcelo Moreno e o zagueiro Eduardo Brock estão suspensos. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na partida diante do Cruzmaltino.