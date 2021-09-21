Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro tem Wellington Nem fora e mais duas baixas para o duelo diante do CSA pela Série B
futebol

Cruzeiro tem Wellington Nem fora e mais duas baixas para o duelo diante do CSA pela Série B

O atacante está com um lesão na coxa e não tem prazo determinado para retorno aos gramados. Marcelo Moreno e Eduardo Brock estão suspensos...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 17:15
Crédito: Nem vem sendo um dos destaques da Raposa na Série B, mas não vai encarar o CSA-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro informou nesta terça-feira, 21 de setembro, que o atacante Wellington Nem se lesionou. Exames detectaram uma lesão muscular na coxa direita. O jogador já iniciou o tratamento na Toca da Raposa II e não estará à disposição para o jogo contra o CSA, domingo, 27 de setembro, pela Série B. A Raposa não informou Nem voltará aos gramados. Wellington Nem sentiu o problema muscular no jogo que o Cruzeiro empatou com o Vasco por 1 a 1, no último domingo, 19, em São Januário, pela 25ª rodada da segunda divisão. O atacante foi lançado na área, mas não conseguiu dar um pique em direção à bola,tendo de ser substitído ainda no primeiro tempo. Além de Wellington Nem, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tera outras baixas para encarar o time alagoano: o atacante Marcelo Moreno e o zagueiro Eduardo Brock estão suspensos. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na partida diante do Cruzmaltino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026
Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados