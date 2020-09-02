Cruzeiro tem três jogadoras convocadas para a seleção feminina

Crédito: As "Cabulosas" tiveram três nomes chamados para vestir a amarelinha-(Reprodução/Cruzeiro

Mais uma convocação para a Seleção Brasileira para ser registrada no currículo da meio-campista cruzeirense Duda. Constantemente convocada para as categorias de base, a Cabulosa agora terá a missão de defender a camisa canarinho em sua principal categoria, comandada pela técnica sueca Pia Sundhage.

O chamado para que Duda integrasse o seleto grupo de atletas foi oficializado na tarde desta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela fará parte do time que participará de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, entre os dias 14 e 22 de setembro. Com apenas 19 anos, Duda coleciona convocações para as seleções femininas de base. Neste ano, Duda foi um dos destaques da categoria sub-20 da amarelinha no Sul-Americano Feminino, interrompido no mês de março em razão da pandemia da COVID-19. A previsão é de que o torneio seja reiniciado em novembro.

MAYARA E MICAELLY NA SELEÇÃO SUB-20