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futebol

Cruzeiro tem três jogadoras convocadas para a seleção feminina

MDuda é chamada pela técnica Pia Sundhage para a Seleção Brasileira feminina; Mayara e Micaelly figuram na lista do sub-20
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Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 18:39
Crédito: As "Cabulosas" tiveram três nomes chamados para vestir a amarelinha-(Reprodução/Cruzeiro
Mais uma convocação para a Seleção Brasileira para ser registrada no currículo da meio-campista cruzeirense Duda. Constantemente convocada para as categorias de base, a Cabulosa agora terá a missão de defender a camisa canarinho em sua principal categoria, comandada pela técnica sueca Pia Sundhage.
O chamado para que Duda integrasse o seleto grupo de atletas foi oficializado na tarde desta quarta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ela fará parte do time que participará de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, entre os dias 14 e 22 de setembro. Com apenas 19 anos, Duda coleciona convocações para as seleções femininas de base. Neste ano, Duda foi um dos destaques da categoria sub-20 da amarelinha no Sul-Americano Feminino, interrompido no mês de março em razão da pandemia da COVID-19. A previsão é de que o torneio seja reiniciado em novembro.
MAYARA E MICAELLY NA SELEÇÃO SUB-20
A quarta-feira também foi de divulgação da lista das 27 convocadas para a Seleção Brasileira sub-20. A zagueira Mayara e a atacante Micaelly estão entre as convidadas para um período de treinamentos em Pinheral-RJ. Os trabalhos, que começam em 14 de setembro e seguirão até o dia 22 do mesmo mês, já visam a retomada do Campeonato Sul-Americano Feminino da categoria.

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