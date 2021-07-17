  Cruzeiro tem outra atuação pífia em casa, é derrotado pelo Avaí, e se aproxima da zona do rebaixamento
Cruzeiro tem outra atuação pífia em casa, é derrotado pelo Avaí, e se aproxima da zona do rebaixamento

O time azul foi dominado com facilidade pelos catarinenses e perde mais uma chance de se aproximar do G4...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 18:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2021 às 18:27
Crédito: O Cruzeiro teve outra partida sem brilho jogando no Mineirão diante do Avaí-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Em mais uma atuação ruim, o Cruzeiro foi derrotado em casa pelo Avaí por 3 a 0, no Mineirão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Renato, duas vezes, e Marcos Serrato. O time catarinense subiu para a sexta colocação, com 18 pontos, ficando a dois do G4 do campeonato. A Raposa caiu para a 15ª posição, estacionando nos 11, ficando bem perto da zona do rebaixamento. A partida no Mineirão foi dominada pelo Leão, que soube se aproveitar das fragilidades da Raposa, que a cada rodada mostra que ainda há muito o que fazer se quiser pensar em conseguir se aproximar do acesso. Foi a 50ª rodada longe do G4, local que o Cruzeiro nunca conseguiu alcançar na competição.
Boa trama do Avaí, bola na rede da Raposa O time catarinense abriu o placar no Mineirão com Marcos Serrato após uma boa articulação na grande área celeste. A marcação foi frouxa e o volante teve a felicidade de acertar um belo chute no canto direito de Fábio. Mais uma vez, a Raposa sai atrás na partida.
Cruzeiro foi para cima de forma desorganizada, Resultado: Avaí amplia no Mineirão O time mineiro não tinha articulação bem definida e tentou buscar o empate de qualquer jeito. A defesa ficou exposta e o Avaí soube aproveitar da fragilidade da Raposa, armou o contra-ataque e ampliou o placar com Renato. Cruzeiro não consegue ter um mínimo de organização e o Avaí fecha a conta Nenhum setor do Cruzeiro funcionou contra o Avaí. Não que o time catarinense tenha feito uma grande partida. Mas, a Raposa teve uma atuação fraca, sem energia, o que gera uma perspectiva cada vez pior para o restante da Série B. Próximos jogos A Raposa encara o Remo na terça-feira, 20 de julho, no Baenão, em Belém, às 19h. O Avaí terá pela frente o Operário-PR na quinta-feira, 22, às 21h30, na Ressacada. FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRUZEIRO 0 x 3 AVAÍData: 17 de julho de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado(TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (Ambos do TO)Cartões amarelos: Edílson(AVA), Renato (AVA), Bruno Silva (AVA), Giovanni (CRU)Cartões vermelhos:Gols: Marcos Serrato, aos 17 do 1ºT(0-1), Renato, aos 24’-2ºT(0-2), Renato, aos 35’-2ºT(0-3) CRUZEIRO (Técnico: Denis Iwamura)​Fábio; Norberto, Léo Santos (Wellington Nem, aos 20’-2ºT), Rhodolfo e Jean Victor (Felipe Augusto-intervalo); Lucas Ventura (Rômulo-intervalo), Ariel Cabral, e Marcinho; Claudinho (Rafael Sobis-intervalo), Bruno José (Giovanni Piccolomo, aos 20’-2ºT) e Marcelo Moreno. AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)​Gledson; Edílson (João Lucas, aos 25’-2ºT), Betão, Rafael Pereira e Diego Renan; Marcos Serrato (Valdívia, aos 8’-2ºT), Bruno Silva (Wesley Soares, aos 25’-2ºT) e Lourenço; Copete, Vinícius Leite (Renato, aos 8’-2ºT) e Getúlio (Júnior Dutra, aos 33’-2ºT).

