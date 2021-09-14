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futebol

Cruzeiro tem lucro no seu primeiro jogo na Arena do Jacaré

A Raposa conseguiu sair do duelo com a Ponte Preta com um balanço financeiro melhor do que na partida diante do Confiança-SE, no Mineirão...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 20:43

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2021 às 20:43
Crédito: Jogar em Sete Lagoas, a 70 km de BH, trouxe bom resultado financeiro par ao time azul-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Além da vitória sobre a Ponte Preta por 1 a 0 no último sábado, 11 de setembro, pela Série B, o duelo contra a equipe paulista teve um resultado satisfatório para o time celeste. O borderô divulgado pela CBF indicou que o clube mineiro teve lucro de R$ 75.800,26,um resultado melhor do que o jogo contra o Confiança-SE, no Mineirão, em que a Raposa teve prejuízo de R$ 134 mil. As despesas da Arena do Jacaré custaram R$ 52.718,13 em despesas operacionais, com mais R$ 2.791,61 de descontos, referentes a recolhimento de impostos ante uma arrecadação foi de R$ 131.310,00. Os custos do jogo chegaram a R$ 55.539,74 no total, seis vezes menos do que o gasto no Mineirão com a presença da sua torcida. Os custos operacionais do Gigante da Pampulha ficaram em R$ 324.637,90 diante de uma arrecadação de R$ 234.165,00. Estiveram no estádio para ver o duelo com a Ponte 4.467 pagantes contra 4.730. Esse bom resultado financeiro poderá ser repetido nesta quinta-feira, 16 de setembro, quando o Cruzeiro encara o Operário-PR, pela 24ª rodada da Série B, na Arena do Jacaré.

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