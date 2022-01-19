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futebol

Cruzeiro tem interesse no atacante argentino Carlos Auzqui

O logador, de 30 anos, pertence ao River Plate e está emprestado ao Talleres...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 19:26

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 19:26

O Cruzeiro está de olho no mercado sul-americano para reforçar o elenco. A Raposa tem interesse na contratação do atacante Carlos Auzqui, que está foi divulgada pelo perfil La Pagina Millonaria, que concentra suas publicações em notícias referentes ao River; O empresário de Auzqui, Juan Cruz Oller, confirmou que houve sim contato do time azul para saber da situação do jogador. Auzqui, de 30 anos, também interessava ao Internacional e ao Vélez, mas as negociações não teriam avançado, deixando o Cruzeiro com mais chances de fazer um acerto com o jogador. O River Plate quer gerar caixa com a venda de Auzqui, que US$ 2,7 milhões aos Millonarios junto ao Estudiantes em 2017. O River quer pelo menos US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões, pela cotação atual) e não quer fazer novo empréstimo, o que pode dificultar o negócio para o time celeste. De acordo com o perfil 'Pagina Millonaria', Auzqui tem contrato com o River até 31 de dezembro de 2022, mas seu futuro não será em Núñez. No Talleres, marcou 11 gols em 57 jogos.
Crédito: ORivercomprouCarlosAuzquiem2017juntoaoEstudiantes,masnãooaproveitoumuitoemseuelenco-(Foto:Reprodução/Twitter

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