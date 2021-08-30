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futebol

Cruzeiro tem desempenho melhor com Luxa, mas acesso ainda é uma meta distante de ser alcançada

Segundo o Departamento de Matemática da UFMG , o time mineiro tem 1,8 % de chances de voltar à elite nacional...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 18:22
O Cruzeiro está há oito jogos sem perder. E desde que chegou, Vanderlei Luxemburgo tem conseguido extrair um desempenho melhor da equipe, que ainda não perdeu sob o comando do treinador. A equipe celeste está na 14ª posição, com 25 pontos, 10 a menos que o quarto colocado, Botafogo. Esse desempenho preocupa o torcedor celeste, pois as chances de acesso estão muito pequenas para o time azul. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem 1,8% de probabilidade de acesso. Ao fim da rodada passada, a possibilidade era de 2,3%. Agora, faltando 17 rodadas para o fim, a Raposa precisa ter uma sequência vitoriosa perto da perfeição para estar no G4 ao fim do campeonato. Em contrapartida, a chance de queda para a Série C é relativamente pequena. São 12% de probabilidade de rebaixamento. Para evitar nova queda, o Cruzeiro precisa somar 47 pontos. O Cruzeiro volta a campo no dia 7 de setembro, terça-feira, contra o Goiás, às 21h30, na Serrinha, em Goiânia. A Raposa melhorou com Luxa, mas o desempenho no segundo turno terá de ser quase perfeito para conseguir o acesso-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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