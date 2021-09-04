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Cruzeiro tem cobrança judicial por Angulo, que jogou apenas uma partida no clube mineiro

O empresário André Cury cobra R$ 120 mil da Raposa, que ainda não foi citada na ação movida pelo empresário...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2021 às 17:42
Crédito: O colombiano entrou em campo apenas uma vez com a camisa celeste e gerou prejuízo aos cofres do clube-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro tem mais um prejuízo para seus cofres. A contratação do atacante colombiano Angulo, que fez apenas uma partida pelo clube em 2020, gerou uma cobrança de R$ 120 mil que podem ficar ainda mais oneroso se juros e correção monetária forem aplicados. O empresário André Cury acionou o clube mineiro na Justiça, pedindo o valor. Segundo a defesa do empresário, que moveu a ação via Link Assessoria Esportiva, o Cruzeiro teria de ter pago os R$ 120 mil em três parcelas de R$ 40 mil pela intermediação da vinda de Angulo, que pertence ao Palmeiras, para a Toca da Raposa. Angulo chegou ao Cruzeiro em março de 2020, jogou apenas contra a URT, quando o Palmeiras solicitou seu retorno. Entretanto, ele voltou ao time mineiro, já que Vanderlei Luxemburgo, então técnico do Verdão, não iria utilizá-lo. Todavia, a equipe celeste ficou impedida de registrar atletas por uma punição da FIFA pelo não pagamento de uma dívida da compra do atacante William Bigode. Aí, o atacante não pôde ser utilizado e teve de fazer o caminho de volta outra vez para a equipe paulista. O Cruzeiro ainda não foi citado na ação movida por Cury e também não se pronunciou sobre o caso.

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